Пресс-секретаря Навального приговорили к ограничению свободы по делу о нарушении санитарных правил

Под домашним арестом Ярмыш останется до вступления приговора в силу. После этого она будет обязана находиться дома с 22.00 до 6.00, ей запрещено участвовать в митингах, организовывать массовые акции, она не сможет покинуть пределы Московской области без разрешения инспектора Федеральной службы исполнения наказаний и будет обязана трижды в месяц отмечаться в ФСИН.

Ярмыш и еще восемь человек, в том числе соратники Навального и брат оппозиционера Олег Навальный, обвинялись в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время организации акций протеста в поддержку Навального в январе ("санитарное дело").

По версии Следственного комитета России, подсудимые распространяли анонсы митингов и тем самым способствовали распространению коронавирусной инфекции.

Прокуратура просила для Ярмыш два года ограничения свободы.