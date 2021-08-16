ГОРДОН
 
 
МИР

Пресс-секретаря Навального приговорили к ограничению свободы по делу о нарушении санитарных правил

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ярмыш задержали в апреле
Ярмыш задержали в апреле
Фото: kira_yarmysh / Instagram

Преображенский суд Москвы приговорил к полутора годам ограничения свободы пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Об этом 16 августа сообщили РБК в суде.

Под домашним арестом Ярмыш останется до вступления приговора в силу. После этого она будет обязана находиться дома с 22.00 до 6.00, ей запрещено участвовать в митингах, организовывать массовые акции, она не сможет покинуть пределы Московской области без разрешения инспектора Федеральной службы исполнения наказаний и будет обязана трижды в месяц отмечаться в ФСИН.

Ярмыш и еще восемь человек, в том числе соратники Навального и брат оппозиционера Олег Навальный, обвинялись в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время организации акций протеста в поддержку Навального в январе ("санитарное дело").

По версии Следственного комитета России, подсудимые распространяли анонсы митингов и тем самым способствовали распространению коронавирусной инфекции.

Прокуратура просила для Ярмыш два года ограничения свободы.

Контекст:

Ярмыш задержали 21 апреля.

Навальный вернулся в Россию 17 января из Германии, где лечился в связи с отравлением "Новичком". Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

В связи с задержанием и приговором для Навального в России проходили акции протеста.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Москва, митинг, приговор, Олег Навальный, Кира Ярмыш, суд, коронавирус, колония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нужно заняться чисткой мусора из подсознания". Ступка извинился за высказывание о травести-диве Монро с использованием местоимения "оно"
"Нужно заняться чисткой мусора из подсознания". Ступка извинился за высказывание о травести-диве Монро с использованием местоимения "оно"
"Слезь! Разобьешься", "Будь осторожна, Дарья, это рискованно". Белодед во время фотосессии на Мальдивах взобралась на пальму
"Слезь! Разобьешься", "Будь осторожна, Дарья, это рискованно". Белодед во время фотосессии на Мальдивах взобралась на пальму
"Зачем своим счастьем делитесь? Не оценят". Жена Влада Ямы показала романтические "танцевальные" фото с мужем
"Зачем своим счастьем делитесь? Не оценят". Жена Влада Ямы показала романтические "танцевальные" фото с мужем
Названо имя еще одного участника "Танцев со звездами"
Названо имя еще одного участника "Танцев со звездами"
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
  Приходько рассказала, почему ее шестилетний сын в этом году не пойдет в школу
  Приходько рассказала, почему ее шестилетний сын в этом году не пойдет в школу
16 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
16 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Ну и игры. Ума нет?", "Пора бы и повзрослеть". Преснякова раскритиковали в сети за запуск небесных фонариков
"Ну и игры. Ума нет?", "Пора бы и повзрослеть". Преснякова раскритиковали в сети за запуск небесных фонариков
16 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
16 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"А это она? А не оно?" Травести-дива Монро отреагировала на слова ведущего Дмитрия Ступки, прозвучавшие в эфире телеканала
"А это она? А не оно?" Травести-дива Монро отреагировала на слова ведущего Дмитрия Ступки, прозвучавшие в эфире телеканала
Совершивший каминг-аут трансгендерный актер Пейдж позировал перед зеркалом с голым торсом
Совершивший каминг-аут трансгендерный актер Пейдж позировал перед зеркалом с голым торсом
Отдыхавший на яхте в компании полуобнаженных девушек муж принцессы Евгении сменил работу – СМИ
Отдыхавший на яхте в компании полуобнаженных девушек муж принцессы Евгении сменил работу – СМИ
"Попочка огонь", "Наприседала?" Дорофеева крупным планом выставила пятую точку в плавках
"Попочка огонь", "Наприседала?" Дорофеева крупным планом выставила пятую точку в плавках
  Филолог Авраменко рассказал, состоит ли в отношениях
  Филолог Авраменко рассказал, состоит ли в отношениях
"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост
"Какая красивая фигура", "Афродита". Никитюк снялась в миниатюрном купальнике в полный рост
Dzidzio впервые публично отреагировал на комментарий Slavia, с которой находится в состоянии развода
Dzidzio впервые публично отреагировал на комментарий Slavia, с которой находится в состоянии развода
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях. Легкий рецепт
Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях. Легкий рецепт
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа
"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS