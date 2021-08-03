Соратницу Навального Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы

Соболь приговорена к полутора годам ограничения свободы. Прокуратура запрашивала два года.

По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку Навального 23 января способствовали распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Соратница оппозиционера не признает вину. Она заявила, что следствие так и не нашло ни одного человека, который бы пришел на акцию по ее призыву и при этом был болен COVID-19.

В Twitter Соболь заявила, что ее вывели из зала суда, где ей оглашали приговор.

"Меня удалили из зала суда, где оглашается мой приговор по "санитарному" делу. За то, что снимала открытый и гласный процесс. При том, что пресс-служба суда снимает заседание, но исключительно меня и адвоката, а не прокурора. Равноправие сторон и конституция? Нет, не слышали", – написала она.

Меня удалили из зала суда, где оглашается мой приговор по «санитарному» делу. За то, что снимала открытый и гласный процесс. При том, что пресс-служба суда снимает заседание, но исключительно меня и адвоката, а не прокурора. Равноправие сторон и Конституция? Нет, не слышали — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 3, 2021

Политик также опубликовала видео, как ее выводят из зала приставы.