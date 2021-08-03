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Соратницу Навального Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы

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Соболь не признала вину по "санитарному" делу
Соболь не признала вину по "санитарному" делу
Фото: Соболь Любовь / Facebook

Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией, соратница российского оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь признали виновной по "санитарному" делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщило "Радио Свобода" 3 августа.

Соболь приговорена к полутора годам ограничения свободы. Прокуратура запрашивала два года.

По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку Навального 23 января способствовали распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Соратница оппозиционера не признает вину. Она заявила, что следствие так и не нашло ни одного человека, который бы пришел на акцию по ее призыву и при этом был болен COVID-19.

В Twitter Соболь заявила, что ее вывели из зала суда, где ей оглашали приговор.

"Меня удалили из зала суда, где оглашается мой приговор по "санитарному" делу. За то, что снимала открытый и гласный процесс. При том, что пресс-служба суда снимает заседание, но исключительно меня и адвоката, а не прокурора. Равноправие сторон и конституция? Нет, не слышали", – написала она.

Политик также опубликовала видео, как ее выводят из зала приставы.

Контекст:

В апреле 2021 года Соболь приговорили к году исправительных работ с испытательным сроком в один год по делу о нарушении неприкосновенности жилища: она пришла к квартире, где якобы живет один из предполагаемых отравителей Навального, сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку, во время которой потерял 8 кг, а всего с момента приезда в колонию – 15 кг. Он требовал допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

19 апреля Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове. 23 апреля политик завершил голодовку, несмотря на то, что требование допустить к нему независимого врача так и не было выполнено. Навального вернули обратно из тюремной больницы в колонию, где он отбывает заключение.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Алексей Навальный, Любовь Соболь
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