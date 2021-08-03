Соратницу Навального Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы

Соболь приговорена к полутора годам ограничения свободы. Прокуратура запрашивала два года.
По версии следствия, призывы Соболь прийти на акцию в поддержку Навального 23 января способствовали распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Соратница оппозиционера не признает вину. Она заявила, что следствие так и не нашло ни одного человека, который бы пришел на акцию по ее призыву и при этом был болен COVID-19.
В Twitter Соболь заявила, что ее вывели из зала суда, где ей оглашали приговор.
"Меня удалили из зала суда, где оглашается мой приговор по "санитарному" делу. За то, что снимала открытый и гласный процесс. При том, что пресс-служба суда снимает заседание, но исключительно меня и адвоката, а не прокурора. Равноправие сторон и конституция? Нет, не слышали", – написала она.
Меня удалили из зала суда, где оглашается мой приговор по «санитарному» делу. За то, что снимала открытый и гласный процесс. При том, что пресс-служба суда снимает заседание, но исключительно меня и адвоката, а не прокурора. Равноправие сторон и Конституция? Нет, не слышали— Соболь Любовь (@SobolLubov) August 3, 2021
Политик также опубликовала видео, как ее выводят из зала приставы.
Приговор по «санитарному» делу Ч.2 https://t.co/SPxwBiOrLP— Соболь Любовь (@SobolLubov) August 3, 2021
В апреле 2021 года Соболь приговорили к году исправительных работ с испытательным сроком в один год по делу о нарушении неприкосновенности жилища: она пришла к квартире, где якобы живет один из предполагаемых отравителей Навального, сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.
После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку, во время которой потерял 8 кг, а всего с момента приезда в колонию – 15 кг. Он требовал допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.
19 апреля Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове. 23 апреля политик завершил голодовку, несмотря на то, что требование допустить к нему независимого врача так и не было выполнено. Навального вернули обратно из тюремной больницы в колонию, где он отбывает заключение.