Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

По словам соратника Навального Леонида Волкова, заблокированным оказался сайт "Свободу Навальному" и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и приближенными ему людьми. Незаблокированным остался только сайт "Умное голосование".

Телеканал "Дождь" отмечает, что доступ к ресурсам ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 15 июня, который подали в связи с содержанием на сайте призывов к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.