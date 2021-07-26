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Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

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Роскомнадзор заблокировал 49 ресурсов, связанных с оппозиционером Навальным и его соратниками
Роскомнадзор заблокировал 49 ресурсов, связанных с оппозиционером Навальным и его соратниками
Фото: Алексей Навальный / Faсеbook

Роскомнадзор заблокировал сайт российского оппозиционера Алексея Навального navalny.com. Об этом 26 июля сообщила команда Навального в Telegram.

По словам соратника Навального Леонида Волкова, заблокированным оказался сайт "Свободу Навальному" и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и приближенными ему людьми. Незаблокированным остался только сайт "Умное голосование".

Телеканал "Дождь" отмечает, что доступ к ресурсам ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 15 июня, который подали в связи с содержанием на сайте призывов к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. 31 марта Навальный объявил голодовку, во время которой потерял 8 кг, а всего с момента приезда в колонию – 15 кг. Он требовал допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

19 апреля Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове. 23 апреля политик завершил голодовку, несмотря на то, что требование допустить к нему независимого врача так и не было выполнено. Навального вернули обратно из тюремной больницы в колонию, где он отбывает заключение.

Теги: оппозиция, Алексей Навальный, арест, Роскомнадзор, сайт, блокирование, деятельность
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