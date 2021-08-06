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Брата Навального в РФ приговорили к году лишения свободы условно

Олегу Навальному вынесли приговор по "санитарному делу"
Олегу Навальному вынесли приговор по "санитарному делу"
Фото: Олег Навальный / Facebook

Преображенский районный суд Москвы приговорил Олега Навального, брата российского оппозиционера Алексея Навального, к году лишения свободы условно по так называемому "санитарному делу". Об этом сообщил его адвокат Никос Параскевов в Twitter.

Навального признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 с. 236 Уголовного кодекса РФ).

Ему назначили год испытательного срока. Прокурор просил в качестве наказания также год лишения свободы условно, но с испытательным сроком три года.

Суд сегодня вынес приговор также экс-главе московского штаба Навального – политику Николаю Ляскину. Как сообщил он сам в Twitter, ему назначили ограничение свободы сроком на один год: нельзя покидать дом с 22.00 до 6.00, запрещено посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы. "Злой пристав запрещает делать фото", – добавил политик.

Фигурантов "санитарного дела" обвиняют в том, что они призывали в соцсетях выйти на акции в поддержку Алексея Навального 23 января, что, по версии следствия, способствовало распространению коронавирусной инфекции.

Всего по "санитарному делу" проходят девять человек, пишет "Дождь". Суд уже вынес приговор бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Ей назначили полтора года ограничения свободы, наложив такие же ограничения, как у Ляскина. 

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет. 

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его и его сторонников отступить от своих целей.

Теги: Россия, Алексей Навальный, карантин, приговор, Олег Навальный, Николай Ляскин, суд, акции протеста
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