Брата Навального в РФ приговорили к году лишения свободы условно

Навального признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 с. 236 Уголовного кодекса РФ).

Ему назначили год испытательного срока. Прокурор просил в качестве наказания также год лишения свободы условно, но с испытательным сроком три года.

Судья Кузнецов огласил приговор. Олег Навальный признан виновным в подстрекательстве по ч. 1 ст. 236 УК РФ и приговорён к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. pic.twitter.com/OOHtlYd3uj — Nikos Paraskevov (@Paraskevov_N) August 6, 2021

Мера пресечения в виде запрета определенных действий отменена. Сотрудник ФСИН прямо сейчас снимает с Олега Навального браслет. pic.twitter.com/aA2rRzRD0M — Nikos Paraskevov (@Paraskevov_N) August 6, 2021

Суд сегодня вынес приговор также экс-главе московского штаба Навального – политику Николаю Ляскину. Как сообщил он сам в Twitter, ему назначили ограничение свободы сроком на один год: нельзя покидать дом с 22.00 до 6.00, запрещено посещать массовые мероприятия и выезжать из Москвы. "Злой пристав запрещает делать фото", – добавил политик.

Приговор по «санитарному делу»: ограничение свободы. сроком на один год. Нельзя покидать жилище с 22 до 6. Нельзя посещать массовые мероприятия. Запрет выезжать из Москвы и МО. Злой пристав запрещает делать фото ;) pic.twitter.com/m8naRXpCNr — Николай Ляскин (@nlyaskin) August 6, 2021

Встретились в суде с Олегом Навальным. pic.twitter.com/zYJpIWqKDk — Николай Ляскин (@nlyaskin) August 6, 2021

Фигурантов "санитарного дела" обвиняют в том, что они призывали в соцсетях выйти на акции в поддержку Алексея Навального 23 января, что, по версии следствия, способствовало распространению коронавирусной инфекции.

Всего по "санитарному делу" проходят девять человек, пишет "Дождь". Суд уже вынес приговор бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Ей назначили полтора года ограничения свободы, наложив такие же ограничения, как у Ляскина.