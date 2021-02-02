"Путин посадил Навального за то, что тот выжил". В соцсетях обсуждают заключение российского оппозиционера

В соответствии с решением Симоновского суда Москвы, российский оппозиционный политик Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев – его признали виновным в нарушении обязательств по условному приговору в деле "Ив Роше", вынесенному в 2014 году (его обвинили в том, что он не являлся в органы Федеральной службы исполнения наказаний, пока лечился от отравления "Новичком" в Германии).

Навальный до этапирования в колонию будет содержаться под стражей Фото: EPA

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик должен отбыть в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Приговор по так называемому делу "Ив Роше" Алексею Навальному и его младшему брату Олегу вынесли в 2014 году. По версии следствия, Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, Олег Навальный – 3,5 года реального срока. Братья отрицали вину, называя дело политически мотивированным, напоминает "Медуза". В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым; правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор не отменили.

С ходатайством заменить условный срок Навальному на реальный в конце декабря 2020 года выступила Федеральная служба исполнения наказаний РФ: ведомство обвинило оппозиционера в том, что он не является в органы ФСИН (хотя в это время Навальный лечился в Германии после отравления боевым отравляющим веществом из группы "Новичок"; согласно расследованию группы Bellingcat, к отравлению политика причастны сотрудники ФСБ РФ).

"ГОРДОН" приводит реакцию пользователей соцсетей на решение московского суда.

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Нет суда, нет справедливости, нет государства.

Суицид путинского государства мы все наблюдали в прямом режиме. На смену этому уродливому царству лжи придет новая Россия.

Это будет очень трудно, но необходимо.

И нам это под силу, мы видели уже это 23 и 31 января. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 2, 2021

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Для Навального поменяли аэропорт, суд, судью и УПК — Pavel Chikov (@pchikov) February 2, 2021

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Шансов на справедливый суд у Навального было столько же, сколько у Тириона Ланнистера. Надо было требовать суда поединком — Папа Крымский (@pope_of_crimea) February 2, 2021

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Алексей Навальный: «Сколько бы Путин ни изображал великого геополитика, в историю он войдет как отравитель. Был Александр Освободитель, Ярослав Мудрый и Владимир Отравитель трусов»



Речь Навального будут цитировать, как знаменитые слова из процесса над Бродским — Сталингулаг (@StalinGulag) February 2, 2021

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Я *чуть ли не перестаю функционировать из-за волнения за исход суда*

Тем временем Лёша Навальный: pic.twitter.com/Pxa6OZJFnu — беды с башкой (@sleepysveta) February 2, 2021

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Запомните этот день. Запомните эту несправедливость. Запомните этот гнев. Чтобы, когда вы услышите «я исполнял приказ, от меня ничего не зависело», вы не повелись на эти лживые отмазки. Больше нет никаких полутонов, мир окончательно стал чёрно-белым. Всё изменилось — Сталингулаг (@StalinGulag) February 2, 2021

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Он настолько никому не интересен, что в день суда, когда в Питере нет никаких митингов, оцепили весь центр. — Infernia Overkill (оппозиция Нэвэльного) (@1703Infernia) February 2, 2021

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RT: «Никто не вышел к суду за Навального». Полиция: «А мы уже двести человек задержали» — Илья Барабанов (@barabanch) February 2, 2021

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