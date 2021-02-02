ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Путин посадил Навального за то, что тот выжил". В соцсетях обсуждают заключение российского оппозиционера

В соответствии с решением Симоновского суда Москвы, российский оппозиционный политик Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев – его признали виновным в нарушении обязательств по условному приговору в деле "Ив Роше", вынесенному в 2014 году (его обвинили в том, что он не являлся в органы Федеральной службы исполнения наказаний, пока лечился от отравления "Новичком" в Германии).

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Навальный до этапирования в колонию будет содержаться под стражей
Навальный до этапирования в колонию будет содержаться под стражей
Фото: EPA

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик должен отбыть в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Приговор по так называемому делу "Ив Роше" Алексею Навальному и его младшему брату Олегу вынесли в 2014 году. По версии следствия, Навальные убедили компанию "Ив Роше" заключить невыгодный контракт. Алексей Навальный получил 3,5 года условно, Олег Навальный – 3,5 года реального срока. Братья отрицали вину, называя дело политически мотивированным, напоминает "Медуза". В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым; правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор не отменили.

С ходатайством заменить условный срок Навальному на реальный в конце декабря 2020 года выступила Федеральная служба исполнения наказаний РФ: ведомство обвинило оппозиционера в том, что он не является в органы ФСИН (хотя в это время Навальный лечился в Германии после отравления боевым отравляющим веществом из группы "Новичок"; согласно расследованию группы Bellingcat, к отравлению политика причастны сотрудники ФСБ РФ).

"ГОРДОН" приводит реакцию пользователей соцсетей на решение московского суда. 

***

***

***

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3846517998750248&id=100001762579664

***

***

***

***

***

***

***

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Алексей Навальный, ФСБ, Олег Навальный, соцсети, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Так похудела, моя девочка", "Тебе идет!" Поклонники Белуччи оценили ее новый образ
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Красотка в роли наездницы". Димопулос во время отдыха в Дубае покаталась на лошади
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
"Думала, замуж вышла", "Ягодка опять". В сети обсуждают новый паспорт Волочковой. Фото
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
Умер заразившийся коронавирусом 100-летний волонтер-ветеран Том Мур
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
"Прекрасное кардио". 75-летняя Хоун вышла на прогулку с двухлетней внучкой на спине. Видео
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Победительница нового сезона "МастерШеф" назвала три продукта, сочетание которых позволяет приготовить вкусный завтрак
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
Бывшая порнозвезда рассказала о сексуальных привычках Мерилина Мэнсона
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Полякова постоянно смеется громче всех". Ведущий шоу "Маска" высказался о детективах проекта
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
"Не такой уж папа и пожилой, раз Марк получился". 49-летний Барац показал подписчикам, как общается с трехмесячным сыном
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
Осадчая без носков показала свои "зимние радости"
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
"Очень тихая, непубличная". Павлик рассказал, как жил на два города, когда у него родилась дочь
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
Цибульская в боди показала, как делает грудь больше. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
  Baila Conmigo. Гомес презентовала клип с рэпером Rauw Alejandro. Видео
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Рита Ора после прибытия в Австралию принудительно была отправлена на карантин – СМИ
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
Узерли обнародовала снимки с новорожденной дочерью
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Все умножается на два!". Жена Скичко прокомментировала назначение его главой Черкасской ОГА
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS