Родственник Навального стал старостой села в Киевской области

Староста села Новое Залесье Бородянского района Киевской области Павел Навальный является родственником российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет "BBC-Україна".
По данным агентства, он стал старостой недавно – когда оппозиционер объявил о намерении вернуться в Россию после отравления.
"Да, я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями, как-то так", – подтвердил староста.
Журналисты выяснили, что в Новом Залесье 11 человек носят фамилию Навальный. Они не просто тезки российского политика, а его более или менее близкие родственники. В 2013 году Алексей Навальный рассказывал, что у его отца украинские корни, а в детстве он часто бывал у родственников в Чернобыльском районе.
"Чернобыль – это история моей семьи, у меня вся родня по отцовской линии из Чернобыля. Я проводил там в селе Залесье каждое лето у бабушки. Уже после аварии я там был миллион раз, на майские праздники ездил на могилы родственников", – говорил политик.
После Чернобыльской катастрофы село Залесье переселили под Киев, теперь оно называется Новое Залесье.
Двоюродная тетя Алексея и Олега Навальных рассказала, что детьми они часто приезжали в село к родственникам и любили бегать на местную реку Уж.
С более близкими родственниками политика, которые живут в селе, BBC поговорить не удалось – ссылаются на "прямое указание из Москвы" не общаться журналистами, чтобы не повредить оппозиционеру.
"У нас сейчас все говорят о Навальном, часто вспоминают земляка, гордятся. Такая ситуация, война с Россией, поэтому все поддерживают Алексея, который противостоит [президенту РФ Владимиру] Путину", – отметил староста села. О скандальных заявлениях Алексея Навального по Крыму он говорить не стал, заявив, что толком их не слышал.
Любопытно, что все улицы села названы в честь Крыма: центральная – Крымская, боковые – Севастопольская, Симферопольская, Перекопская, Бахчисарайская, Черноморская, Азовская и тому подобные. Секретарша старосты Ирина Волошина пояснила: все дома в 1986 году строили строители-крымчане, отсюда и названия.
17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток.
Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию".
После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По данным правозащитников, в общей сложности за три акции протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тыс. человек.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.