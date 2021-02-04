Родственник Навального стал старостой села в Киевской области

В Новом Залесье 11 человек носят фамилию Навальный. Они не просто тезки российского политика Алексея Навального, а его родственники.

Павел Навальный: "У нас сейчас все часто вспоминают земляка, гордятся. Все поддерживают Алексея, который противостоит Путину" Фото: bbc.com

Староста села Новое Залесье Бородянского района Киевской области Павел Навальный является родственником российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет "BBC-Україна".

По данным агентства, он стал старостой недавно – когда оппозиционер объявил о намерении вернуться в Россию после отравления.

"Да, я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями, как-то так", – подтвердил староста.

Журналисты выяснили, что в Новом Залесье 11 человек носят фамилию Навальный. Они не просто тезки российского политика, а его более или менее близкие родственники. В 2013 году Алексей Навальный рассказывал, что у его отца украинские корни, а в детстве он часто бывал у родственников в Чернобыльском районе.

"Чернобыль – это история моей семьи, у меня вся родня по отцовской линии из Чернобыля. Я проводил там в селе Залесье каждое лето у бабушки. Уже после аварии я там был миллион раз, на майские праздники ездил на могилы родственников", – говорил политик.

После Чернобыльской катастрофы село Залесье переселили под Киев, теперь оно называется Новое Залесье.

Двоюродная тетя Алексея и Олега Навальных рассказала, что детьми они часто приезжали в село к родственникам и любили бегать на местную реку Уж.

С более близкими родственниками политика, которые живут в селе, BBC поговорить не удалось – ссылаются на "прямое указание из Москвы" не общаться журналистами, чтобы не повредить оппозиционеру.

"У нас сейчас все говорят о Навальном, часто вспоминают земляка, гордятся. Такая ситуация, война с Россией, поэтому все поддерживают Алексея, который противостоит [президенту РФ Владимиру] Путину", – отметил староста села. О скандальных заявлениях Алексея Навального по Крыму он говорить не стал, заявив, что толком их не слышал.