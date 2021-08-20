Макрон говорил с Путиным о Минских соглашениях и призвал освободить Навального – Елисейский дворец

Макрон "подтвердил свое желание работать над выполнением Минских соглашений", что и подчеркнул, что выполнение соглашений "требует приверженности всех сторон, включая Россию", говорится в релизе.

Собеседники также говорили о ситуации в Афганистане, кроме того, Макрон выразил обеспокоенность возобновлением напряженности между Арменией и Азербайджаном.

"Наконец, президент республики призвал к освобождению [российского оппозиционера] Алексея Навального в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека спустя год после попытки убийства, жертвой которого тот стал", – добавили авторы заявления.

Беседа Макрона и Путина продолжалась полтора часа, уточняется в релизе.

В Кремле сообщали, что Путин заявлял Макрону о "деструктивных действиях Киева" в контексте беседы о ситуации на Донбассе.