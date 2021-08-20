ГОРДОН
 
 
МИР

Макрон говорил с Путиным о Минских соглашениях и призвал освободить Навального – Елисейский дворец

Макрон (на фото) говорил с Путиным полтора часа
Макрон (на фото) говорил с Путиным полтора часа
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 19 августа обсуждал ситуацию в Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Макрон "подтвердил свое желание работать над выполнением Минских соглашений", что и подчеркнул, что выполнение соглашений "требует приверженности  всех сторон, включая Россию", говорится в релизе. 

Собеседники также говорили о ситуации в Афганистане, кроме того, Макрон выразил обеспокоенность возобновлением напряженности между Арменией и Азербайджаном. 

"Наконец, президент республики призвал к освобождению [российского оппозиционера] Алексея Навального в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека спустя год после попытки убийства, жертвой которого тот стал", – добавили авторы заявления. 

Беседа Макрона и Путина продолжалась полтора часа, уточняется в релизе. 

В Кремле сообщали, что Путин заявлял Макрону о "деструктивных действиях Киева" в контексте беседы о ситуации на Донбассе. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш говорил 12 августа, что Россия использует обстрелы на Донбассе для давления перед встречей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также для мобилизации российского электората на выборы в Госдуму осенью 2021 года.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области РФ, в городе Покров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, Афганистан, Алексей Навальный, война в Украине, Эммануэль Макрон, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стэтхем и Хантингтон-Уайтли ждут второго ребенка
Стэтхем и Хантингтон-Уайтли ждут второго ребенка
"Вот это ноги", "Какие формы", "30-летней замужней женщине не хватает внимания". Дорофеева высоко подняла ногу перед камерой
"Вот это ноги", "Какие формы", "30-летней замужней женщине не хватает внимания". Дорофеева высоко подняла ногу перед камерой
"Похудела", "Стала похожа на Юлю Началову". Ани Лорак снялась в лосинах
"Похудела", "Стала похожа на Юлю Началову". Ани Лорак снялась в лосинах
Певица Луна вышла замуж за мужчину, в измене с которым ее обвинил бывший муж Бардаш
Певица Луна вышла замуж за мужчину, в измене с которым ее обвинил бывший муж Бардаш
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
  Три способа приготовить картофель с грибами на сковороде и в духовке
  Три способа приготовить картофель с грибами на сковороде и в духовке
"Сладкий ангелочек! Будем зацеловывать". Каменских поздравила Осадчую с рождением третьего сына
"Сладкий ангелочек! Будем зацеловывать". Каменских поздравила Осадчую с рождением третьего сына
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию
"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию
"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней
"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней
  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"
  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X PR
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS