Путин в телефонном разговоре с Макроном заявил о "деструктивных действиях Киева" – Кремль

Версию разговора Путина с Макроном опубликовал пока только Кремль Фото: ЕРА (архив)

В пресс-службе Путина рассказали, что президенты обсуждали ситуацию в Афганистане, иранскую ядерную программу, обстановку вокруг Нагорного Карабаха, происходящее в Африке и вооруженный конфликт на востоке Украины, который в Кремле продолжают называть "внутриукраинским".

"Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования внутриукраинского кризиса. Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям", – говорится в сообщении.

Елисейский дворец пока не опубликовал пресс-релиз со своей версией разговора Макрона с Путиным.