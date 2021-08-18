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Зыгарь: Путин любит западные сериалы "Карточный домик" и "Босс" и настаивает, чтобы министры их смотрели, чтобы знали врага в лицо

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Зыгарь: Да, по "Карточному домику" [в Кремле] изучают политологию
Зыгарь: Да, по "Карточному домику" [в Кремле] изучают политологию
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист и писатель Михаил Зыгарь ответил на вопрос, какие истории из кремлевских кулуаров больше всего поразили его при написании бестселлера "Вся кремлевская рать".

"Меня ужасно позабавил эпизод о том, что президент России любит западные сериалы, и есть несколько сериалов, которые он смотрит. И настаивает на том, чтобы министры смотрели, чтобы знали врага в лицо, знали, как система устроена. Это "Карточный домик" и сериал "Босс". Да, по "Карточному домику" изучают политологию", – подчеркнул Зыгарь.

Он отметил, что книгу "Вся кремлевская рать" писал семь лет. Зыгарь придумал ее, еще когда только начал брать интервью, но процесс занял много времени, потому что публичные люди в России неохотно говорят с журналистами.

"Я довольно скоро обнаружил, что если ты ходишь к разным российским и не российским чиновникам, политикам, бизнесменам и из них пытаешься выдавить просто по капле объяснение, что на самом деле произошло, они ничего не говорят под запись, но и как бы офрекорд они еле-еле, очень подолгу... Очень долго нужно их пытать. То есть с одной встречи ничего не будет. Я по семь, по 10 раз встречался с разными людьми, чтобы хотя бы по крупице собрать. Если бы у меня было 10 лет, думаю, что было бы лучше", – пояснил Зыгарь.

Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зыгарь родился в 1981 году в Москве. В детстве жил в Анголе, где его отец-военнослужащий находился в командировке. Учился на факультете международной журналистики МГИМО и в Каирском университете, где изучал арабский язык.

В 2000–2009 годах работал военным корреспондентом газеты "Коммерсантъ", специализировался на репортажах из горячих точек. В 2009–2010 годах был заместителем главного редактора журнала "Русский Newsweek". С 2010-го по 2015-й год занимал должность главного редактора "Дождя".

После ухода с телеканала занялся развитием собственных проектов. Выпустил несколько книг, в том числе "Вся кремлевская рать", "Империя должна умереть" и "Все свободны". В 2019 году запустил мобильное приложение со спектаклями "Мобильный художественный театр".

В 2014 году Зыгарь получил Международную премию за свободу прессы от Комитета защиты журналистов, который базируется в США.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, сериал, журналисты, интервью, Карточный домик, Михаил Зыгарь
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