Зыгарь: Путин любит западные сериалы "Карточный домик" и "Босс" и настаивает, чтобы министры их смотрели, чтобы знали врага в лицо

"Меня ужасно позабавил эпизод о том, что президент России любит западные сериалы, и есть несколько сериалов, которые он смотрит. И настаивает на том, чтобы министры смотрели, чтобы знали врага в лицо, знали, как система устроена. Это "Карточный домик" и сериал "Босс". Да, по "Карточному домику" изучают политологию", – подчеркнул Зыгарь.

Он отметил, что книгу "Вся кремлевская рать" писал семь лет. Зыгарь придумал ее, еще когда только начал брать интервью, но процесс занял много времени, потому что публичные люди в России неохотно говорят с журналистами.

"Я довольно скоро обнаружил, что если ты ходишь к разным российским и не российским чиновникам, политикам, бизнесменам и из них пытаешься выдавить просто по капле объяснение, что на самом деле произошло, они ничего не говорят под запись, но и как бы офрекорд они еле-еле, очень подолгу... Очень долго нужно их пытать. То есть с одной встречи ничего не будет. Я по семь, по 10 раз встречался с разными людьми, чтобы хотя бы по крупице собрать. Если бы у меня было 10 лет, думаю, что было бы лучше", – пояснил Зыгарь.

Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube