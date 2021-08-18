Зыгарь: В России сейчас СМИ признаются иностранными агентами. Это страшная эпидемия. Клеймо ставится по доносу какого-то гражданина

Зыгарь сказал, что в России могут бороться с YouTube Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"В России сейчас эпидемия, когда средства массовой информации признаются иностранными агентами. Это очень страшная эпидемия, которая охватила российские СМИ. [...] Сейчас это клеймо ставится по доносу какого-то гражданина. Это уже началось", – сказал он.

При этом Зыгарь допустил, что в России могут начать бороться с YouTube.

"Они [власти РФ] будут его перекрывать. Зачем по одному выщелкивать маленьких клопиков, если можно сразу спалить весь дом?", – отметил журналист.

Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России. Читайте полный текст интервью

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