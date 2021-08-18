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Зыгарь: В России сейчас СМИ признаются иностранными агентами. Это страшная эпидемия. Клеймо ставится по доносу какого-то гражданина

 
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Зыгарь сказал, что в России могут бороться с YouTube
Зыгарь сказал, что в России могут бороться с YouTube
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Российский журналист и писатель Михаил Зыгарь сообщил, что в России средства массовой информации признаются иностранными агентами. Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"В России сейчас эпидемия, когда средства массовой информации признаются иностранными агентами. Это очень страшная эпидемия, которая охватила российские СМИ. [...] Сейчас это клеймо ставится по доносу какого-то гражданина. Это уже началось", – сказал он. 

При этом Зыгарь допустил, что в России могут начать бороться с YouTube.

"Они [власти РФ] будут его перекрывать. Зачем по одному выщелкивать маленьких клопиков, если можно сразу спалить весь дом?", – отметил журналист.

Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В список иностранных агентов РФ сейчас входит 16 СМИ, в том числе "Медуза", "Голос Америки", "Радио Свобода", "Крым.Реалии" и "Настоящее время".

В России иностранным агентом также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, СМИ, YouTube, журналисты, Михаил Зыгарь
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