Зыгарь: В России сейчас СМИ признаются иностранными агентами. Это страшная эпидемия. Клеймо ставится по доносу какого-то гражданина

"В России сейчас эпидемия, когда средства массовой информации признаются иностранными агентами. Это очень страшная эпидемия, которая охватила российские СМИ. [...] Сейчас это клеймо ставится по доносу какого-то гражданина. Это уже началось", – сказал он.
При этом Зыгарь допустил, что в России могут начать бороться с YouTube.
"Они [власти РФ] будут его перекрывать. Зачем по одному выщелкивать маленьких клопиков, если можно сразу спалить весь дом?", – отметил журналист.
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Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.
Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.
В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.
В список иностранных агентов РФ сейчас входит 16 СМИ, в том числе "Медуза", "Голос Америки", "Радио Свобода", "Крым.Реалии" и "Настоящее время".
В России иностранным агентом также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.