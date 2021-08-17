Зыгарь: Я не видел детских трупов, но видел огромное количество детских тапочек, которые были разбросаны везде. Это один из самых сильных образов моей памяти

Зыгарь рассказал, что работал военным корреспондентом и побывал в местах всех крупных конфликтов начала 2000-х.
"Наверное, андижанская история [произвела самое сильное впечатление]. Поскольку она малоизвестна... Я уже сказал, что это было, наверное, страшнее всего, хотя трудно мерить, что было страшнее: какие трупы были более пугающими. Просто это в совокупности. Так вышло, что я был одним из немногих журналистов, кто оказался на месте. Потому что почти всех журналистов, которые работали в городе в момент восстания, которое произошло 13 мая 2006 года, вывезли из города. Сначала этому предшествовали много лет чиновничьей, бюрократической тирании, когда местные чиновники хватали любых бизнесменов и сажали их надолго, чтобы отобрать бизнес. В итоге к 2006-му система привела к тому, что в тюрьме оказалось примерно все трудоспособное мужское население города. И вот тут под влиянием ветров цветных революций, в первую очередь под влиянием случившейся революции в Киргизии, в приграничном районе с Киргизией, в Андижане, вспыхнуло такое вот восстание", – начал он.
Журналист отметил, что протестующие освободили заключенных из местного СИЗО и тюрьмы и Андижан "один день был в руках восставшего местного населения".
"А потом вывезли журналистов, ввели туда внутренние войска – и они открыли огонь просто по всем, кто в этот момент митинговал на главной площади... Я не был в момент расстрела, но смог приехать в город к утру, к окончанию [расстрела], к тому моменту, когда трупы еще лежали. По моим оценкам, их было примерно 1,5 тыс. Это не только мои оценки – это та цифра, на которой сходятся люди, которые были в городе, правозащитники", – продолжил Зыгарь.
Он отметил, что видел не все тела погибших, так как их уже начали убирать.
"Один из главных образов, который застыл в моей памяти, который я часто вспоминаю… Там всю ночь был дождь, и как раз расстреливали в дождь. Люди убегали врассыпную, кто куда мог. А вы представляете себе южный город, очень жарко, люди ходят в резиновых тапочках… И конечно, когда в дождь люди беспорядочно убегают, они, как правило, эти тапочки теряют… Город был усыпан ровным слоем тапочек, среди которых было очень много детских. Я не видел детских трупов, потому что их, очевидно, убрали первыми, но я видел огромное количество детских тапочек, которые были разбросаны повсеместно. И, наверное, это один из самых сильных образов моей памяти", – добавил журналист.
Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России. Читайте полный текст интервью.
Зыгарь родился в 1981 году в Москве. В детстве жил в Анголе, где его отец-военнослужащий находился в командировке. Учился на факультете международной журналистики МГИМО и в Каирском университете, где изучал арабский язык.
В 2000–2009 годах работал военным корреспондентом газеты "Коммерсантъ", специализировался на репортажах из горячих точек. В 2009–2010 годах был заместителем главного редактора журнала "Русский Newsweek". С 2010-го по 2015-й год занимал должность главного редактора "Дождя".
После ухода с телеканала занялся развитием собственных проектов. Выпустил несколько книг, в том числе "Вся кремлевская рать", "Империя должна умереть" и "Все свободны". В 2019 году запустил мобильное приложение со спектаклями "Мобильный художественный театр".
В 2014 году Зыгарь получил Международную премию за свободу прессы от Комитета защиты журналистов, который базируется в США.
В 2005 году в Андижане правительственные войска расстреляли протестующих, по официальным данным, погибло 187 человек, по информации правозащитников – около 1 тыс., сообщало "Радио Озодлик".