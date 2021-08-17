Зыгарь: Я не видел детских трупов, но видел огромное количество детских тапочек, которые были разбросаны везде. Это один из самых сильных образов моей памяти

Зыгарь: Андижан был усыпан ровным слоем тапочек, среди которых было очень много детских. Я не видел детских трупов, потому что их, очевидно, убрали первыми, но я видел огромное количество детских тапочек Фото: Mikhail Zygar / Instagram

Зыгарь рассказал, что работал военным корреспондентом и побывал в местах всех крупных конфликтов начала 2000-х.

"Наверное, андижанская история [произвела самое сильное впечатление]. Поскольку она малоизвестна... Я уже сказал, что это было, наверное, страшнее всего, хотя трудно мерить, что было страшнее: какие трупы были более пугающими. Просто это в совокупности. Так вышло, что я был одним из немногих журналистов, кто оказался на месте. Потому что почти всех журналистов, которые работали в городе в момент восстания, которое произошло 13 мая 2006 года, вывезли из города. Сначала этому предшествовали много лет чиновничьей, бюрократической тирании, когда местные чиновники хватали любых бизнесменов и сажали их надолго, чтобы отобрать бизнес. В итоге к 2006-му система привела к тому, что в тюрьме оказалось примерно все трудоспособное мужское население города. И вот тут под влиянием ветров цветных революций, в первую очередь под влиянием случившейся революции в Киргизии, в приграничном районе с Киргизией, в Андижане, вспыхнуло такое вот восстание", – начал он.

Журналист отметил, что протестующие освободили заключенных из местного СИЗО и тюрьмы и Андижан "один день был в руках восставшего местного населения".

"А потом вывезли журналистов, ввели туда внутренние войска – и они открыли огонь просто по всем, кто в этот момент митинговал на главной площади... Я не был в момент расстрела, но смог приехать в город к утру, к окончанию [расстрела], к тому моменту, когда трупы еще лежали. По моим оценкам, их было примерно 1,5 тыс. Это не только мои оценки – это та цифра, на которой сходятся люди, которые были в городе, правозащитники", – продолжил Зыгарь.

Он отметил, что видел не все тела погибших, так как их уже начали убирать.

"Один из главных образов, который застыл в моей памяти, который я часто вспоминаю… Там всю ночь был дождь, и как раз расстреливали в дождь. Люди убегали врассыпную, кто куда мог. А вы представляете себе южный город, очень жарко, люди ходят в резиновых тапочках… И конечно, когда в дождь люди беспорядочно убегают, они, как правило, эти тапочки теряют… Город был усыпан ровным слоем тапочек, среди которых было очень много детских. Я не видел детских трупов, потому что их, очевидно, убрали первыми, но я видел огромное количество детских тапочек, которые были разбросаны повсеместно. И, наверное, это один из самых сильных образов моей памяти", – добавил журналист.

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