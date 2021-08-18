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Зыгарь: Лукашенко – роковая фигура для России

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При власти в Беларуси Лукашенко пребывает с 1994 года
При власти в Беларуси Лукашенко пребывает с 1994 года
Фото: ЕРА

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист и писатель Михаил Зыгарь назвал "страшным человеком" считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

"Страшный человек. Вообще это, может быть, не самая, но довольно роковая фигура для России. Я не оговорился. Для России. В первую очередь мои мысли, мои симпатии, мои страхи, конечно же, находятся сейчас рядом с теми людьми, которые сидят в белорусских тюрьмах и СИЗО. И это ужасно", – сказал Зыгарь.

По его словам, происходящее в Беларуси – "кошмар" и "ад".

"Но последствия того, что устроил Лукашенко, выходят далеко за границы Белоруссии. Это, конечно же, преступление больших масштабов и далеко идущих последствий", – считает российский журналист.

Гордон спросил его мнение, "поглотит" ли президент РФ Владимир Путин Лукашенко и Беларусь.

"Я думаю, что этого не будет никогда", – ответил Зыгарь.

Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Лукашенко находится при власти в Беларуси с 1994 года.

На последних выборах президента Беларуси, которые прошли 9 августа 2020 года, по официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В Беларуси проходили акции протеста несогласных с результатами выборов. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. По данным оппозиции, погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Преследования оппозиции в стране продолжаются до сих пор, хотя массовые акции протеста в Беларуси прекратились.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, журналисты, Михаил Зыгарь
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