Зыгарь: Я не знаю, есть ли более интересный персонаж, чем президент Зеленский

"[Что я думаю о Зеленском?] Это очень интересная история. Если относиться к этому как писатель, то президент Зеленский – фантастический персонаж. Я не знаю, есть ли более интересный персонаж, чем президент Зеленский", – отметил он.
Гордон сказал, что, по его данным, победа Виктора Ющенко на выборах президента Украины в 2005 году стала потрясением для главы Кремля Владимира Путина, так как он не понимал, как иметь дело с Ющенко. Журналист спросил, не стала ли таким потрясением для Путина победа Зеленского.
"Нет, не стала. Если сравнивать с [победой] Ющенко, вообще не стала, – сказал Зыгарь. – Я бы хотел для России много разных президентов, которые меняют друг друга. Если один из них был бы такой, как Зеленский, то прекрасно".
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Зыгарь родился в 1981 году в Москве. В детстве жил в Анголе, где его отец-военнослужащий находился в командировке. Учился на факультете международной журналистики МГИМО и в Каирском университете, где изучал арабский язык.
В 2000–2009 годах работал военным корреспондентом газеты "Коммерсантъ", специализировался на репортажах из горячих точек. В 2009–2010 годах был заместителем главного редактора журнала "Русский Newsweek". С 2010-го по 2015 год занимал должность главного редактора "Дождя".
После ухода с телеканала занялся развитием собственных проектов. Выпустил несколько книг, в том числе "Вся кремлевская рать", "Империя должна умереть" и "Все свободны". В 2019 году запустил мобильное приложение со спектаклями "Мобильный художественный театр".
В 2014 году Зыгарь получил Международную премию за свободу прессы от Комитета защиты журналистов, который базируется в США.
Владимир Зеленский стал президентом 20 мая 2019 года. До прихода в политику Зеленский основал студию "Квартал 95", которая занимается производством развлекательного контента.