Зыгарь: Я не знаю, есть ли более интересный персонаж, чем президент Зеленский

Зыгарь: Я бы хотел для России много разных президентов, которые меняют друг друга. Если один из них был бы такой, как Зеленский, то прекрасно Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"[Что я думаю о Зеленском?] Это очень интересная история. Если относиться к этому как писатель, то президент Зеленский – фантастический персонаж. Я не знаю, есть ли более интересный персонаж, чем президент Зеленский", – отметил он.

Гордон сказал, что, по его данным, победа Виктора Ющенко на выборах президента Украины в 2005 году стала потрясением для главы Кремля Владимира Путина, так как он не понимал, как иметь дело с Ющенко. Журналист спросил, не стала ли таким потрясением для Путина победа Зеленского.

"Нет, не стала. Если сравнивать с [победой] Ющенко, вообще не стала, – сказал Зыгарь. – Я бы хотел для России много разных президентов, которые меняют друг друга. Если один из них был бы такой, как Зеленский, то прекрасно".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube