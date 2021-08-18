ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зыгарь: Четыре года в детстве я провел в Анголе. Детская площадка, огороженная колючей проволокой на уровне второго этажа жилого дома

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зыгарь: Мой отец занимался подводной охотой и заходил в океан на глазах у изумленной публики, невзирая ни на каких акул
Зыгарь: Мой отец занимался подводной охотой и заходил в океан на глазах у изумленной публики, невзирая ни на каких акул
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Российский режиссер, военный корреспондент, бывший главред "Дождя" и автор бестселлера "Вся кремлевская рать" Михаил Зыгарь рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о своем детстве.

Отец Зыгаря, как он упомянул в интервью, был советским военнослужащим, и его отправили в Анголу.

"Он там был, наверное, мне кажется, года четыре. Я там провел сильно меньше, пока не пошел в первый класс... И мама, и моя старшая сестра – все мы жили в закрытом советском доме в центре Луанды. Нельзя было оттуда выходить, потому что шла гражданская война. Детская площадка, огороженная колючей проволокой на уровне второго этажа жилого дома. Было довольно сурово", – рассказал Зыгарь.

По его словам, с балкона дома открывался "прекрасный вид на мавзолей Агостиньо Нето" – первого просоветского лидера Анголы.

Журналист отметил, что его детский опыт казался ему "довольно веселым и забавным" – жары он не помнит и невозможность ходить по улицам его не беспокоила, зато была возможность ездить на океан раз в неделю.

"Кроме тех моментов, когда там появлялись акулы. Но отдельные желающие наплевать на все и искупаться, невзирая на акул, все равно могли купаться. Одним из таких людей был мой отец. Он занимался подводной охотой и заходил туда на глазах у изумленной публики, невзирая ни на каких акул. Я не знаю, заслужил ли он уважение местного населения, но какое-то изумление – точно", – рассказал Зыгарь.

Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зыгарь родился в 1981 году в Москве. В детстве жил в Анголе, где его отец-военнослужащий находился в командировке. Учился на факультете международной журналистики МГИМО и в Каирском университете, где изучал арабский язык.

В 2000–2009 годах работал военным корреспондентом газеты "Коммерсантъ", специализировался на репортажах из горячих точек. В 2009–2010 годах был заместителем главного редактора журнала "Русский Newsweek". С 2010-го по 2015-й год занимал должность главного редактора "Дождя".

После ухода с телеканала занялся развитием собственных проектов. Выпустил несколько книг, в том числе "Вся кремлевская рать", "Империя должна умереть" и "Все свободны". В 2019 году запустил мобильное приложение со спектаклями "Мобильный художественный театр".

В 2014 году Зыгарь получил Международную премию за свободу прессы от Комитета защиты журналистов, который базируется в США.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Ангола, океан, отец, Михаил Зыгарь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
"Крутезно", "Браво". Дядя Жора потроллил Поплавского
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  "Я девушка не хрупкая. Не Катя Кухар". Участница "Танцев со звездами", саблистка Харлан рассказала, каким должен быть ее партнер по проекту
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
  Гордон рассказал, когда заработал свой первый миллион
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной
Как быстро выучить английский язык. Советы
Как быстро выучить английский язык. Советы
"РФ и Беларусь уже одно государство?" Жена Петросяна оскандалилась со своим громким заявлением
"РФ и Беларусь – уже одно государство?" Жена Петросяна оскандалилась со своим громким заявлением
"Старшие дети наконец приняли его и даже начали проявлять заботу". Шепелев показал пятимесячного сына
"Старшие дети наконец приняли его и даже начали проявлять заботу". Шепелев показал пятимесячного сына
"Смотрятся так, будто их уже 20 лет носили". Коляденко признался, что был шокирован кроссовками за $1 тыс. в киевском магазине
"Смотрятся так, будто их уже 20 лет носили". Коляденко признался, что был шокирован кроссовками за $1 тыс. в киевском магазине
"Чувствую себя богиней". Экс-жена Богдана снялась в прозрачных трусах. Фото
"Чувствую себя богиней". Экс-жена Богдана снялась в прозрачных трусах. Фото
Бывшая подопечная Монатика стала участницей "Танцев со звездами"
Бывшая подопечная Монатика стала участницей "Танцев со звездами"
"Такая милая старушка", "Чужое лицо". 72-летняя Пугачева крупным планом показала свои морщины
"Такая милая старушка", "Чужое лицо". 72-летняя Пугачева крупным планом показала свои морщины
"Рожает в море". Дорофеева снялась в микробикини
"Рожает в море". Дорофеева снялась в микробикини
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Муж Йоханссон подтвердил слухи о ее беременности
Муж Йоханссон подтвердил слухи о ее беременности
"Не хочу, чтобы ты менялась". Кошевой трогательно поздравил "свою Ксению Павловну" с 37-летием
"Не хочу, чтобы ты менялась". Кошевой трогательно поздравил "свою Ксению Павловну" с 37-летием
"Какая секс-бомба? Возраст берет свое и это видно", " Лариса, зачем?" В сети обсуждают новое фото постройневшей Долиной в купальнике
"Какая секс-бомба? Возраст берет свое и это видно", " Лариса, зачем?" В сети обсуждают новое фото постройневшей Долиной в купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS