Зыгарь: Четыре года в детстве я провел в Анголе. Детская площадка, огороженная колючей проволокой на уровне второго этажа жилого дома

Зыгарь: Мой отец занимался подводной охотой и заходил в океан на глазах у изумленной публики, невзирая ни на каких акул Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Отец Зыгаря, как он упомянул в интервью, был советским военнослужащим, и его отправили в Анголу.

"Он там был, наверное, мне кажется, года четыре. Я там провел сильно меньше, пока не пошел в первый класс... И мама, и моя старшая сестра – все мы жили в закрытом советском доме в центре Луанды. Нельзя было оттуда выходить, потому что шла гражданская война. Детская площадка, огороженная колючей проволокой на уровне второго этажа жилого дома. Было довольно сурово", – рассказал Зыгарь.

По его словам, с балкона дома открывался "прекрасный вид на мавзолей Агостиньо Нето" – первого просоветского лидера Анголы.

Журналист отметил, что его детский опыт казался ему "довольно веселым и забавным" – жары он не помнит и невозможность ходить по улицам его не беспокоила, зато была возможность ездить на океан раз в неделю.

"Кроме тех моментов, когда там появлялись акулы. Но отдельные желающие наплевать на все и искупаться, невзирая на акул, все равно могли купаться. Одним из таких людей был мой отец. Он занимался подводной охотой и заходил туда на глазах у изумленной публики, невзирая ни на каких акул. Я не знаю, заслужил ли он уважение местного населения, но какое-то изумление – точно", – рассказал Зыгарь.

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