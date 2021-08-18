Зыгарь: Мы провели расследование, участвует ли российская армия в боевых действиях на Донбассе. И нашли большое количество подтверждений

Он рассказал, что в 2014 году, когда появились первые данные о присутствии российских военных на Донбассе, журналисты "Дождя" начали заниматься проверкой этой информации.

"Все журналисты прозванивали российские военкоматы, чтобы точно опубликовать... Родственников [прозванивали]. Мы проверяли кладбища. Мы, собственно, проводили гражданское расследование, потому что мы как российское СМИ обязаны знать, правда ли российская армия участвует в каких-то боевых действиях за пределами России", – отметил Зыгарь.

По словам журналиста, им удалось найти большое количество подтверждений этой информации.

"Мы нашли большое количество подтверждений. Мы публиковали каждый день имена тех солдат, которые погибли, которые точно являлись российскими военнослужащими", – сообщил он.

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