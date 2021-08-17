Названо имя украинского военного, который погиб на Донбассе 16 августа

Военный был родом из села Веселое, на момент смерти ему было 26 лет.

Мазура призвал Александрийский райвоенкомат в феврале 2017 года. У погибшего остались жена и мать.

"Выражаем искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты. Вечная память и слава герою", – сказано в сообщении.