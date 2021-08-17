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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе 17 августа оккупанты ранили украинского военного

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Состояние раненого военного - удовлетворительное, сообщили в ОТГ "Север"
Состояние раненого военного - удовлетворительное, сообщили в ОТГ "Север"
фото: EPA (архив)

17 августа на Донбассе был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группы "Север" в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группы "Север". В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Раненого защитника доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/otupivnich/posts/892343094700318

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, обстрелы, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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