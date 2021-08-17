Боевики на Донбассе начали активно минировать территорию возле линии разграничения – украинская разведка

"11 августа из России прибыло около 10 грузовых автомобилей с боеприпасами и противотанковыми и противопехотными минами. На прошлой неделе осуществлялось интенсивное минирование прилегающей к линии соприкосновения территории минами ПОМ-2, ПМН-2, МОН, ОЗМ-72, которые запрещены международными конвенциями. Минно-взрывные заграждения устанавливались как средствами дистанционного минирования, так и диверсионно-разведывательными группами оккупантов", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, интенсивное минирование местности не только несет угрозу безопасности гражданского населения, но и приводит к потерям среди личного состава подразделений российских оккупационных войск.