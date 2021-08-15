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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ликвидировали этого дядю". На Донбассе боевики убили своего "коллегу", который пьяным застрелил семерых человек – разведка

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Боевики "ДНР" устроили пьяную драку со стрельбой, украинская разведка опубликовала перехваты разговоров
Боевики "ДНР" устроили пьяную драку со стрельбой, украинская разведка опубликовала перехваты разговоров
Фото: EPA (архив)

Боевики "ДНР" поймали и убили своего "коллегу" Даниила Цуприка, который пьяным устроил стрельбу и взорвал гранату, в результате чего погибли семь человек – четверо наемников и трое местных жителей. Об этом сообщило 14 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины, опубликовавшее стенограмму радиоперехватов.

О пьяной драке в 9-м отдельном мотострелковом полку 1-го армейского корпуса "ДНР" 12 августа, в ходе которой ефрейтор Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату, разведка сообщала ранее.

Исходя из телефонных разговоров боевиков "ДНР", Цуприка нашел и ликвидировал спецназ так называемого МВД "ДНР". Командование полка, в котором служил Цуприк, уволило его "задним числом" – 9 августа.

Радиоперехват разговора боевиков "ДНР" 13 августа:

– Ну, все, ликвидировали этого дядю.

– На Ленинском, в двухэтажном каком-то красном доме, бывшее КНП какое-то.

– Ну, ликвидировали.

– Ну, я так понимаю, что оттуда вояк убрали. Скорей всего, собровцы и, скорей всего, спецназ МВД, наверное.

– Потому что туда приезжал начальник криминальной полиции, генерал-майор, бл...дь. Сейчас скажу, как его, Грошевой. Мой старый знакомый, но я с ним не виделся.

– Я вкратце расспросил, а как его ликвидировали. Чем, я не знаю.

– Не знаю, что нашим будет.

– Ну, увольняли 11-м числом, бл...дь, даже 9-м.

– Но только, как у него оружие пропало. Я не знаю, что командиру за это будет.

– Ну, как бы утрата оружия, бл...дь.

ГУР Минобороны Украины опубликовало еще один радиоперехват разговора боевиков 9-го отдельного мотострелкового полка "ДНР" 13 августа, в котором один из участников инструктирует другого "не говорить по трубке них...я", потому что его более ранние разговоры с предупреждениями о Цуприке уже слиты в интернет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: оружие, стрельба, Донбасс, телефоны, разведка, боевики, наемники, ДНР, война в Украине, война на Донбассе, ГУР Минобороны Украины
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