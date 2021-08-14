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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками перемирия на Донбассе

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов
Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов
Фото: ЕРА

За сутки 13 августа незаконные вооруженные формирования России на Донбассе два раза нарушили договоренности о перемирии, ранены двое украинских военных.

Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

"Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Пивденного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров. В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого -- удовлетворительное", – сказано в сообщении. 

В штабе уточнили, что украинские военные открывали ответный огонь, а о нарушениях оккупантов Украина проинформировала ОБСЕ. 

С начала суток 14 августа обстрелов не зафиксировано. 

12 августа боевики пять раз нарушили перемирие, ранения получил один украинский военный. Еще днем ранее в результате обстрелов боевиков украинский военный был ранен, а мирный житель – убит

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/536315517424373/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ОБСЕ, боевики, украинский военный, обстрелы, Невельское, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, Пивденное, ООС
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