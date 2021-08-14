Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками перемирия на Донбассе

Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

"Неподалеку Невельского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Пивденного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров. В результате вражеских обстрелов двое военных получили осколочные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого -- удовлетворительное", – сказано в сообщении.

В штабе уточнили, что украинские военные открывали ответный огонь, а о нарушениях оккупантов Украина проинформировала ОБСЕ.

С начала суток 14 августа обстрелов не зафиксировано.

12 августа боевики пять раз нарушили перемирие, ранения получил один украинский военный. Еще днем ранее в результате обстрелов боевиков украинский военный был ранен, а мирный житель – убит.