Боевики ранили на Донбассе украинского военнослужащего – штаб ООС

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году Фото: president.gov.ua

"Вблизи поселка Пески [Донецкой области] враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Новомихайловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия", – отметили в посте.

В результате обстрелов украинский военный получил огнестрельное ранение, он находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – средней тяжести.