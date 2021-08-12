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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики ранили на Донбассе украинского военнослужащего – штаб ООС

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Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году
Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году
Фото: president.gov.ua

12 августа российско-оккупационные войска на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Вблизи поселка Пески [Донецкой области] враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Новомихайловки противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия", – отметили в посте.

В результате обстрелов украинский военный получил огнестрельное ранение, он находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – средней тяжести.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/909696963093310/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Украина, Донецкая область, Донбасс, военные, боевики, Пески, украинский военный, обстрелы, война в Украине, Новомихайловка, военнослужащий, война на Донбассе, ООС
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