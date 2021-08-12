СБУ заявила о задержании агента военной разведки РФ

"Гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения операции Объединенных сил для сбора разведывательной информации. За эту работу он получал денежное вознаграждение", – сообщили в СБУ.
По версии следствия, кураторов из РФ интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное.
"Мужчину задержали во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи", – отметили в СБУ.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.