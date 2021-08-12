СБУ заявила о задержании агента военной разведки РФ

Мужчину задержали во время передачи сведений представителю спецслужб РФ, сообщили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

"Гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения операции Объединенных сил для сбора разведывательной информации. За эту работу он получал денежное вознаграждение", – сообщили в СБУ.

По версии следствия, кураторов из РФ интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное.

"Мужчину задержали во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи", – отметили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube