Офис генпрокурора Украины направил в суд дело "замминистра информации "ДНР". Его обвинили в пропаганде "русского мира"

Такую должность мужчина занимал с 2014 по 2015 годы. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, участии в деятельности террористической организации и пропаганде коммунистического режима (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, подозреваемый отвечал за организацию агитационной работы среди населения, склонение к участию в террористической организации и поддержке ее деятельности, пропаганду идей "русского мира", налаживание взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации, освещение деятельности террористической организации "ДНР", дискредитации органов государственной власти Украины и участвующих в антитеррористической операции.

Прокуроры утверждают, что подозреваемый в подвалах захваченной боевиками здания управления Службы безопасности Украины в Донецкой области неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих говорить ложную информацию в ответ на вопросы российских журналистов.

В частности, мужчина требовал сообщать о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными силами Украины жилых домов и надлежащие условия содержания в плену. За отказ от подобных "интервью" боевики пытали военнопленных, отметили в ОГП.

Подозреваемый вел пропаганду коммунистического режима и распространял запрещенную символику в специально созданном Telegram-канале, указали в ведомстве.