Возможному пособнику Безлера продлили арест до 11 октября

Адвокат Михеда Роман Пикулин просил суд отпустить его под домашний арест, но судья Славянского горрайонного суда Наталья Дюмина удовлетворила ходатайство прокуратуры и продлила арест Михеду на 60 суток с возможностью выйти под залог в размере 300 прожиточных минимумов.

Михед должен был давать объяснения в суде, но его не привезли из мариупольского СИЗО. Обвиняемый сослался на то, что имеет проблемы со здоровьем из-за жары и готов приехать, как только температура снизится. Кроме этого, он отказался от адвоката Пикулина, так как "не согласен со стратегией защиты".