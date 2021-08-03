Главаря боевиков Безлера будут судить в Украине. Ему грозит пожизненное лишение свободы

По данным СБУ, Безлер в июне 2014 года возглавил в Горловке группировку боевиков Фото: wikipedia.org

"В суд направлено обвинительное заключение по факту организации и совершения жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, Безлер в июне 2014 года возглавил в Горловке (Донецкая область) группировку боевиков, вместе с которыми организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя, после чего совершил умышленное убийство потерпевшего.

Кроме того, в июле 2014 года Безлер организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По его приказу боевики пытали и убили незаконно задержанного мужчину, отметили в спецслужбе.

"За совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы", – подчеркнули в пресс-центре СБУ.