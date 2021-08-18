Зыгарь: Сегодняшняя Москва мне напоминает 34-й год

"Сегодняшняя Москва мне напоминает 34-й", – сказал Зыгарь.

На замечание Гордона о том, что у страны есть еще три года, он заявил: " У нас же время летит не так, как раньше. И, может, в другом направлении. Если мне показалось, что местами 34-й, может, и свернет в другую сторону. Может быть, в куда более худшую".

Зыгарь отметил, что хотел бы проводить много времени в России.

"В России очень много хороших, прекрасных людей, которые создают вокруг себя очень хорошую атмосферу. Рядом с ними не может быть душно. Рядом с ними может быть очень свежо. В России есть места, где невероятно цветет, где благоухает, где просто хочется жить, и хочется, чтобы эти люди жили, и хочется, чтобы все у них получалось", – сказал журналист.

Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России. Читайте полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube