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Зыгарь: Сегодняшняя Москва мне напоминает 34-й год

 
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Загырь: В России есть места, где невероятно цветет, где благоухает
Загырь: В России есть места, где невероятно цветет, где благоухает
Фото: Михаил Зыгарь / Facebook

Российский журналист и писатель, экс-главред канала "Дождь" Михаил Зыгарь в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что в РФ много хороших людей, а атмосфера в современной Москве – как в СССР 1930-х годов.

"Сегодняшняя Москва мне напоминает 34-й", – сказал Зыгарь.

На замечание Гордона о том, что у страны есть еще три года, он заявил: " У нас же время летит не так, как раньше. И, может, в другом направлении. Если мне показалось, что местами 34-й, может, и свернет в другую сторону. Может быть, в куда более худшую".

Зыгарь отметил, что хотел бы проводить много времени в России.

"В России очень много хороших, прекрасных людей, которые создают вокруг себя очень хорошую атмосферу. Рядом с ними не может быть душно. Рядом с ними может быть очень свежо. В России есть места, где невероятно цветет, где благоухает, где просто хочется жить, и хочется, чтобы эти люди жили, и хочется, чтобы все у них получалось", – сказал журналист.

Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Зыгарь родился в 1981 году в Москве. В детстве жил в Анголе, где его отец-военнослужащий находился в командировке. Учился на факультете международной журналистики МГИМО и в Каирском университете, где изучал арабский язык.

В 2000–2009 годах работал военным корреспондентом газеты "Коммерсантъ", специализировался на репортажах из горячих точек. В 2009–2010 годах был заместителем главного редактора журнала "Русский Newsweek". С 2010-го по 2015 год занимал должность главного редактора "Дождя".

После ухода с телеканала занялся развитием собственных проектов. Выпустил несколько книг, в том числе "Вся кремлевская рать", "Империя должна умереть" и "Все свободны". В 2019 году запустил мобильное приложение со спектаклями "Мобильный художественный театр".

В 2014 году Зыгарь получил Международную премию за свободу прессы от Комитета защиты журналистов, который базируется в США.

Владимир Зеленский стал президентом 20 мая 2019 года. До прихода в политику Зеленский основал студию "Квартал 95", которая занимается производством развлекательного контента.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Москва, атмосфера, Михаил Зыгарь
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