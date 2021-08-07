Трансляция русскоязычных фильмов и сериалов – это угроза нацбезопасности Украины – языковой омбудсмен

"Если исходить из позиции Конституционного Суда, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины", – сказал Креминь.

Он добавил, что трансляция русскоязычных фильмов и сериалов на отдельных телеканалах – это системные нарушения языкового законодательства.

"Можно говорить, что это угроза нацбезопасности и обороне", – добавил Креминь.

Он уверен, что у украинской власти есть достаточно инструментов, чтобы контролировать процесс по возможным фактам нарушения действующего законодательства.

"Это касается и уполномоченных, и Нацсовета, и Совета нацбезопасности и обороны", – сказал Креминь.