Небрежно, примитивно и формально. В Нацсовете заявили о низком качестве украинской озвучки на ТВ

В ведомстве считают, что телеканалы начали подготовку к переходу на украинский язык в последний момент и сделали это "небрежно, примитивно и формально, чтобы потом апеллировать к падению рейтингов и потерям доходов".
"Одни телеканалы сразу проигнорировали требования закона, воспользовавшись этим для выигрыша в конкурентном соревновании, а другие, пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона", – говорится в заявлении Нацсовета.
В ведомстве заявили, что телеканалы умышленно нарушают закон, поскольку за это не предусмотрено никакого наказания. В связи с этим там призвали ввести экономические рычаги воздействия – штрафы и гранты.
"Только поверхностно – пока, – анализируя причины этих потерь, можно назвать ряд причин. Одна из них – категорически низкое качество озвучивания, которое резко оттолкнуло даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском! Жаль, что качество озвучивания и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступно некоторым телеканалам даже при неслыханной финансовой поддержке со стороны владельца", – заявили в Нацсовете.
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
Часть положений закона вступила в силу в 2020-м и 2021 году. Так, с января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. За первые два месяца действия языковой нормы омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.
Отдельные нормы, в частности статья о штрафах, будут действительны только с 2022 года.
Статью 23 закона о дубляже фильмов на украинский язык, которая вступила в силу с 16 июля, хотели отсрочить. Нардепы от "Слуги народа" Евгения Кравчук и Никита Потураев зарегистрировали в парламенте 24 мая проект закона №5554, который предполагал, что статья будет действительна не с 16 июля 2021 года, а через два месяца после снятия карантина.
Как пояснял Потураев, из-за карантина "нет достаточного количества часов развлекательного контента на украинском языке, чтобы с 16 июля выполнять эту норму".
Однако Рада не смогла даже включить в повестку дня этот законопроект.
Позднее вывести создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства попытались с помощью правок к законопроекту о средствах на реставрацию и ремонт памятников культурного наследия. После того как о них стало известно, часть правок отозвали авторы, одну отклонил профильный комитет.