ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Небрежно, примитивно и формально. В Нацсовете заявили о низком качестве украинской озвучки на ТВ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Нацсовете раскритиковали качество украинской озвучки на ТВ
В Нацсовете раскритиковали качество украинской озвучки на ТВ
Фото: depositphotos.com

В первые дни действия новых требований закона о статусе украинского языка телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка. Об этом говорится в заявлении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 июля.

В ведомстве считают, что телеканалы начали подготовку к переходу на украинский язык в последний момент и сделали это "небрежно, примитивно и формально, чтобы потом апеллировать к падению рейтингов и потерям доходов".

"Одни телеканалы сразу проигнорировали требования закона, воспользовавшись этим для выигрыша в конкурентном соревновании, а другие, пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона", – говорится в заявлении Нацсовета.

В ведомстве заявили, что телеканалы умышленно нарушают закон, поскольку за это не предусмотрено никакого наказания. В связи с этим там призвали ввести экономические рычаги воздействия – штрафы и гранты.

"Только поверхностно  пока,  анализируя причины этих потерь, можно назвать ряд причин. Одна из них  категорически низкое качество озвучивания, которое резко оттолкнуло даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском! Жаль, что качество озвучивания и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступно некоторым телеканалам даже при неслыханной финансовой поддержке со стороны владельца",  заявили в Нацсовете.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Часть положений закона вступила в силу в 2020-м и 2021 году. Так, с января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. За первые два месяца действия языковой нормы омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

Отдельные нормы, в частности статья о штрафах, будут действительны только с 2022 года. 

Статью 23 закона о дубляже фильмов на украинский язык, которая вступила в силу с 16 июля, хотели отсрочить. Нардепы от "Слуги народа" Евгения Кравчук и Никита Потураев зарегистрировали в парламенте 24 мая проект закона №5554, который предполагал, что статья будет действительна не с 16 июля 2021 года, а через два месяца после снятия карантина. 

Как пояснял Потураев, из-за карантина "нет достаточного количества часов развлекательного контента на украинском языке, чтобы с 16 июля выполнять эту норму".

Однако Рада не смогла даже включить в повестку дня этот законопроект.

Позднее вывести создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства попытались с помощью правок к законопроекту о средствах на реставрацию и ремонт памятников культурного наследия. После того как о них стало известно, часть правок отозвали авторы, одну отклонил профильный комитет.

Теги: телевидение, языковой закон, украинский язык, Нацсовет, штраф, гранты, язык
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
"Сиськи!", "Что за пожар вы здесь устроили?" Ани Лорак в золотистом бикини похвасталась отдыхом в Турции
Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии
Мечтающая переехать из России в США Чехова снялась голой в Калифорнии
Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным
Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным
Грицфельдт позировал в плавках с надписью в районе гениталий, которые разработал вместе с украинским хореографом
Грицфельдт позировал в плавках с надписью в районе гениталий, которые разработал вместе с украинским хореографом
На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа
На Венецианском фестивале покажут три украинских фильма. Полная программа
"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ
"Состояние сложное, но с положительной динамикой". МакSим спустя почти 40 дней комы пришла в себя – СМИ
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
"Было много угроз. Два охранника отказались со мной работать". Melovin рассказал о реакции людей на его каминг-аут
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Тает во рту. Простой рецепт венских сладких творожных вафель
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
Первая леди Украины Зеленская в светлом пиджаке засветила красный маникюр
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
"Сладкая жизнь". Внучка Ротару позировала в обнимку с бойфрендом из рейтинга Forbes
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
Звезда "Дизель Шоу" Булитко снялась топлес в постели с коллегой
"Папа явно хвастается". Дядя Жора показал свою жену в леопардовом купальнике
"Папа явно хвастается". Дядя Жора показал свою жену в леопардовом купальнике
  Рассыпчатый рис. Рецепт
  Рассыпчатый рис. Рецепт
"Какие красавчики!" Джамала показала своих маленьких сыновей. Фото
"Какие красавчики!" Джамала показала своих маленьких сыновей. Фото
"Почему не пошел учиться на пилота, объяснить не могу". Глава миграционной службы Соколюк показал, как занимается на авиатренажере
"Почему не пошел учиться на пилота, объяснить не могу". Глава миграционной службы Соколюк показал, как занимается на авиатренажере
"Поплавский Михаил Михайлович, это вы?" Юрия Горбунова перепутали с "поющим ректором"
"Поплавский Михаил Михайлович, это вы?" Юрия Горбунова перепутали с "поющим ректором"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
"Обезбашенно". Шоптенко, набравшая вес, станцевала на пляже в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS