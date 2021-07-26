Небрежно, примитивно и формально. В Нацсовете заявили о низком качестве украинской озвучки на ТВ

В ведомстве считают, что телеканалы начали подготовку к переходу на украинский язык в последний момент и сделали это "небрежно, примитивно и формально, чтобы потом апеллировать к падению рейтингов и потерям доходов".

"Одни телеканалы сразу проигнорировали требования закона, воспользовавшись этим для выигрыша в конкурентном соревновании, а другие, пережив рейтинговые потери нескольких дней, тоже прибегли к нарушению закона", – говорится в заявлении Нацсовета.

В ведомстве заявили, что телеканалы умышленно нарушают закон, поскольку за это не предусмотрено никакого наказания. В связи с этим там призвали ввести экономические рычаги воздействия – штрафы и гранты.

"Только поверхностно – пока, – анализируя причины этих потерь, можно назвать ряд причин. Одна из них – категорически низкое качество озвучивания, которое резко оттолкнуло даже ту часть аудитории, которая хотела смотреть на украинском! Жаль, что качество озвучивания и дубляжа, которые были и остаются особой гордостью кинопроката в течение многих лет, недоступно некоторым телеканалам даже при неслыханной финансовой поддержке со стороны владельца", – заявили в Нацсовете.