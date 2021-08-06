Креминь призвал недовольных языковым законом уезжать из страны

Креминь напомнил, что согласно решению Конституционного суда "угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения".
"Поэтому, кого не устраивает уполномоченный, языковой закон, украинское государство – пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно", – сказал Креминь.
Он обратился к украинцам с призывом уважать законы Украины и украинский народ, "который веками боролся за свою независимость и продолжает бороться на востоке Украины с россиянами".
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
Часть положений закона, в том числе требование об обязательном использовании украинского языка в кино, театрах и музеях, вступит в силу в 2021 году.
16 июля стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.
Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.