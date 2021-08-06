Креминь призвал недовольных языковым законом уезжать из страны

Креминь напомнил, что согласно решению Конституционного суда "угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык – это своеобразный код нации, а не только способ общения".

"Поэтому, кого не устраивает уполномоченный, языковой закон, украинское государство – пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно", – сказал Креминь.

Он обратился к украинцам с призывом уважать законы Украины и украинский народ, "который веками боролся за свою независимость и продолжает бороться на востоке Украины с россиянами".

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Видео: 4 канал / YouTube