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Креминь призвал недовольных языковым законом уезжать из страны

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Креминь напомнил, что украинский народ "продолжает бороться на востоке Украины с россиянами"
Креминь напомнил, что украинский народ "продолжает бороться на востоке Украины с россиянами"
Фото: Тарас Кремінь / Facebook

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал уважать языковой закон, украинский народ и Конституцию Украины, в противном случае он призвал покинуть страну. Об этом он заявил в эфире "4 канала".

Креминь напомнил, что согласно решению Конституционного суда "угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государству, поскольку язык  это своеобразный код нации, а не только способ общения". 

"Поэтому, кого не устраивает уполномоченный, языковой закон, украинское государство – пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно", – сказал Креминь.

Он обратился к украинцам с призывом уважать законы Украины и украинский народ, "который веками боролся за свою независимость и продолжает бороться на востоке Украины с россиянами".

ВИДЕО
Видео: 4 канал / YouTube
Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Часть положений закона, в том числе требование об обязательном использовании украинского языка в кино, театрах и музеях, вступит в силу в 2021 году.

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.

Теги: Украина, языковой закон, украинский язык, призыв, закон, украинцы, язык
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