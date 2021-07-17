Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2021
 
Новости

"Квартал 95" переходит на украинский язык, но есть исключения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Квартал 95" будет использовать иностранные языки в своих шоу только для песен и фонограмм и в случаях, когда это оправдано творческим замыслом
"Квартал 95" будет использовать иностранные языки в своих шоу только для песен и фонограмм и в случаях, когда это оправдано творческим замыслом
Фото: Студия "Квартал 95" / Facebook

Студия "Квартал 95" начиная с 16 июля будет проводить все концерты своего шоу "Вечерний квартал" на украинском языке. Об этом в пресс-службе студии рассказали "Українським новинам".

"ООО "Квартал 95" в своей деятельности всегда соблюдает все требования действующего законодательства Украины. 16 июля вступают в силу новые нормы закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С сегодняшнего дня, 16 июля, сопровождение (конферанс) всех концертов "Вечернего квартала" осуществляется на государственном языке", – заявила пресс-служба.

Однако в отдельных случаях артисты смогут использовать в своих номерах и другие языки, в том числе и русский.

"Другие языки во время проведения концертов будут использоваться как исключение для песен и фонограмм, а также в случаях, когда это оправдано творческим замыслом, разрешается в соответствии с ч. 2 ст. 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – добавили представители "Квартала 95".

Контекст:

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С этого дня  все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Студия "Квартал 95" – украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал". Она выпускает такие шоу как "Вечерний квартал", "Рассмеши комика", "Лига смеха" и другие. Одним из главных комиков "Вечернего квартала" был Владимир Зеленский, который перестал сниматься в проектах студии после избрания президентом Украины.

Теги: украинский язык, концерт, студия Квартал 95
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Верещук: Именно Минобороны должно задавать тон в военно-патриотическом воспитании
Верещук: Именно Минобороны должно задавать тон в военно-патриотическом воспитании
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Елена ПОСКАННАЯ
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Актриса студии "Квартал 95" Кравец из-за травмы вышла на сцену на костылях. Фото
Актриса студии "Квартал 95" Кравец из-за травмы вышла на сцену на костылях. Фото
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Квартал 95" переходит на украинский язык, но есть исключения
"Квартал 95" переходит на украинский язык, но есть исключения
"Леся, бегите, Надя все видит". Никитюк опубликовала фото в обнимку с Дантесом
"Леся, бегите, Надя все видит". Никитюк опубликовала фото в обнимку с Дантесом
"Почему в трусах, где потеряли юбку?", "До анорексии совсем чуть-чуть". В сети обсуждают новое фото Ани Лорак
"Почему в трусах, где потеряли юбку?", "До анорексии совсем чуть-чуть". В сети обсуждают новое фото Ани Лорак
"Зачем трусы тянуть до пупка?", "Пышка". В сети обсуждают новое пляжное фото Каменских
"Зачем трусы тянуть до пупка?", "Пышка". В сети обсуждают новое пляжное фото Каменских
"Хлебобулочные ляжки", "Трусы под трусами?". Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
"Хлебобулочные ляжки", "Трусы под трусами?". Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
"Шикарная". Звезда "Великолепного века" порадовала фанов новой фотосессией
"Шикарная". Звезда "Великолепного века" порадовала фанов новой фотосессией
"Словила конкретную панику". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как прошли ее роды
"Словила конкретную панику". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как прошли ее роды
  Помирила Могилевская. Jerry Heil и Анна Тринчер после скандала выпустили совместный трек "Плакса"
  Помирила Могилевская. Jerry Heil и Анна Тринчер после скандала выпустили совместный трек "Плакса"
"Нет искры в глазах", "Беги от нее". В сети обсуждают романтичное фото героя "Холостяка 11" и его избранницы
"Нет искры в глазах", "Беги от нее". В сети обсуждают романтичное фото героя "Холостяка 11" и его избранницы
Ярославский поделился пятью привычками, которые помогут похудеть
Ярославский поделился пятью привычками, которые помогут похудеть
"Лучший день в моей жизни". Свитолина и Монфис впервые прокомментировали свою свадьбу
"Лучший день в моей жизни". Свитолина и Монфис впервые прокомментировали свою свадьбу
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Очень красивые!" Появились первые фото со свадьбы Свитолиной и Монфиса
"Очень красивые!" Появились первые фото со свадьбы Свитолиной и Монфиса
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS