"Квартал 95" переходит на украинский язык, но есть исключения

"Квартал 95" будет использовать иностранные языки в своих шоу только для песен и фонограмм и в случаях, когда это оправдано творческим замыслом Фото: Студия "Квартал 95" / Facebook

"ООО "Квартал 95" в своей деятельности всегда соблюдает все требования действующего законодательства Украины. 16 июля вступают в силу новые нормы закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". С сегодняшнего дня, 16 июля, сопровождение (конферанс) всех концертов "Вечернего квартала" осуществляется на государственном языке", – заявила пресс-служба.

Однако в отдельных случаях артисты смогут использовать в своих номерах и другие языки, в том числе и русский.

"Другие языки во время проведения концертов будут использоваться как исключение для песен и фонограмм, а также в случаях, когда это оправдано творческим замыслом, разрешается в соответствии с ч. 2 ст. 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – добавили представители "Квартала 95".