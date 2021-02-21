ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Хочу развестись. Узнала, что он кум Путина". После заявления Марченко в соцсетях начали публиковать пародию на него студии "Квартал 95" 2014 года

В пародии студии "Квартал 95" актриса заявила, что жена нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и телеведущую Оксана Марченко хочет развестись с супругом, так как узнала, что он кум президента России Владимира Путина.

Студия "Квартал 95" в 2014 году сняла пародию на Марченко
Студия "Квартал 95" в 2014 году сняла пародию на Марченко
Скриншот: Студия Квартал 95 Online / YouTube

Жена нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и телеведущая Оксана Марченко 20 февраля сделала видеообращение в связи с введением санкций против нее и супруга. Пользователи социальных сетей начали распространять видеопародию на Марченко студии "Квартал 95", которую опубликовали в 2014 году на YouTube-канале.

"Я хочу с ним развестись, потому что вчера узнала, что он [Медведчук] – кум [президента России Владимира] Путина, представляете – Путина. Может, любовницу ему бы простила, но такое. Позор", – заявила актриса в пародии на Марченко.

"Студия "Квартал 95" превентивно сняла пародию на нового украинского политика [Марченко]. Еще в 2014 году", – прокомментировал видео пользователь Facebook Сергей Наумович.

https://www.facebook.com/sergonaumovich/videos/1751098185069876/

В своем видеообращении Марченко назвала решение о введении против нее и ее мужа санкций неконституционным и объявила о вступлении в партию ОПЗЖ.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля указом №64/2021 ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц.

Ранее СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, оппозиция, санкции, ограничения, студия Квартал 95, пародия, Оксана Марченко, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В киевском ЦУМе открылась выставка персонажей популярного шоу "Маска"
В киевском ЦУМе открылась выставка персонажей популярного шоу "Маска"
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
"Я лично обожаю эту запеканку!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом
"Я лично обожаю эту запеканку!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS