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Нардеп Деркач подал заявление в Офис генпрокурора на министра финансов Марченко из-за недофинансирования борьбы с коронавирусом

Министр финансов Сергей Марченко оформил "явку с повинной", потому что сообщил, что сознательно урезал бюджет медицинской сферы, не обращая внимания на мировую пандемию и внутренние показатели заболеваемости СOVID-19, заявил внефракционный нардеп Андрей Деркач.

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Андрей Деркач: И это в условиях пандемии СOVID-19, не говоря уже о ежегодном росте смертей от сердечно-сосудистых заболеваний или онкологии
Андрей Деркач: И это в условиях пандемии СOVID-19, не говоря уже о ежегодном росте смертей от сердечно-сосудистых заболеваний или онкологии
Фото: prm.ua

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач подал заявление в Офис генпрокурора о совершении уголовного преступления министром финансов Украины Сергеем Марченко. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

"По информации Министерства здравоохранения Украины, государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает лишь половину из необходимого финансирования, что крайне негативно отразится на оказании услуг населению в медицинской сфере и повлечет за собой многочисленные жертвы от пандемии", – пишет в заявлении Деркач.

Политик отмечает, что в принятом госбюджете на 2021 год на обслуживание долгов заложено на 2 млн больше расходов, чем на сферу здравоохранения.

"И это в условиях пандемии СOVID-19, не говоря уже о ежегодном росте смертей от сердечно-сосудистых заболеваний или онкологии, лечение которых в Украине находится на крайне низком уровне", – подчеркивает нардеп.

На брифинге по итогам принятия в Раде бюджета на следующий год министр финансов Сергей Марченко заявил: "Нельзя в период пандемии манипулировать этими вещами и определять, что эта сфера должна быть приоритетной. Если бы мы приняли бюджет, который предлагал [министр здравоохранения Максим] Степанов, мы должны были бы где-то забрать эти средства. Возможно, у педагогов, возможно, у пенсионеров. Мы этого позволить не могли".

Деркач считает, что этими словами Марченко оформил "явку с повинной", потому что  сообщил, что сознательно урезал бюджет медицинской сферы, не обращая внимания на мировую пандемию и внутренние показатели заболевания СOVID-19.

"Указанные факты, которые должны быть проверены следственным путем, свидетельствуют о сознательном, целенаправленном геноциде украинского народа, для так называемого дальнейшего "уменьшения бюджетной нагрузки", – отмечает Деркач.

Действия Марченко, убежден Деркач, противоречат Конституции Украины, которая признает жизнь, здоровье и безопасность человека наивысшей социальной ценностью, а на государство возложена ответственность перед человеком за свою деятельность.

Парламент принял закон о госбюджете на 2021 год 15 декабря. 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал подписал закон.

Теги: медицина, госбюджет, Андрей Деркач, финансы, Сергей Марченко, Офис генпрокурора, здравоохранение, коронавирус
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