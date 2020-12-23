Министр финансов сказал, есть ли основания для дефолта в Украине

Дефолт – политическое решение, Украина должна и будет выполнять обязанности перед кредиторами, подчеркнул министр экономики Сергей Марченко.

Оснований для дефолта в Украине нет. Об этом министр экономики Сергей Марченко заявил в интервью Общественному, которое вышло 21 декабря.

Его спросили, возможен ли дефолт из-за отсутствия инвестиций и сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Дефолт? Нет, нет... Такое слово не употреблять. Дефолта не будет, потому что дефолт – это политическое решение. Когда говорят, что мы объявим дефолт, это как раз означает, что это политическое решение. На сегодня экономических оснований говорить о дефолте или о каких-то невыполнениях обязательств нет и быть не может. Мы должны и будем выполнять взятые на себя обязательства", – ответил министр.

Он отметил, что с 2023 года Украина может отказаться от заимствований.

"У нас есть стратегия. Самодостаточность Министерства финансов, мы предусмотрели определенные шаги, и если мы их выполним, то в 2023 году [это будет возможно]. Но это не только зависит от Министерства финансов", – сказал Марченко.

Не бояться отказа от выплаты внешних долгов и относиться к кредиторам, как Греция в 2015 году и множество раз Аргентина, украинским властям в 2019 году советовал бизнесмен Игорь Коломойский. Временный дефолт в этих странах принес положительный эффект, утверждал предприниматель.