ГОРДОН
 
 
Татьяна Проторченко
Татьяна Проторченко

Заместитель главы партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Украина больше не может ни выплачивать ранее взятые кредиты, ни обеспечивать внутренние обязательства перед населением

Реструктуризация государственного долга как необходимое условие выживания экономики.

Напомню, бюджет 2021 года на 60% – это кредитные средства. Что это значит? В стране фактически дефолт, который упорно не признается ни украинским правительством, ни западными партнерами, вопреки имеющимся цифрам и расчетам. Также напомню, что в 2015 году уже происходила реструктуризация долгов, но условия, на которые тогда согласилась Украина в лице министра финансов Яресько, просто отсрочили всесторонний кризис на 2020–2021 год. Что, наконец, мы и чувствуем сегодня. В частности, по условиям "реструктуризации" 2015 года 40% от прироста ВВП, который просто чудом может вырасти до 4%, мы должны отдать кредиторам. То есть нам был установлен предохранитель на развитие экономики, ведь при таких условиях развитие невозможно.

Таким образом, нынешняя экономическая ситуация – прогнозируемый кризис. В таких условиях Украина больше не может ни выплачивать ранее взятые кредиты, ни обеспечивать внутренние обязательства перед населением.

Какой выход? Их, на самом деле, несколько: или продолжать не признавать очевидность банкротства и ждать "экономической" смерти, или вслух признать очевидность дефолта, возникшего не без молчаливого согласия наших партнеров, и настаивать на реструктуризации и пересмотре кредитных условий и отмене части уже начатых экономических реформ.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, ВВП, экономика, бюджет, дефолт, реформы, кризис, банкротство, кредиты, реструктуризация долга, финансы, Татьяна Проторченко
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