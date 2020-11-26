ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Реструктуризация государственного долга как необходимое условие выживания экономики.

Напомню, бюджет 2021 года на 60% – это кредитные средства. Что это значит? В стране фактически дефолт, который упорно не признается ни украинским правительством, ни западными партнерами, вопреки имеющимся цифрам и расчетам. Также напомню, что в 2015 году уже происходила реструктуризация долгов, но условия, на которые тогда согласилась Украина в лице министра финансов Яресько, просто отсрочили всесторонний кризис на 2020–2021 год. Что, наконец, мы и чувствуем сегодня. В частности, по условиям "реструктуризации" 2015 года 40% от прироста ВВП, который просто чудом может вырасти до 4%, мы должны отдать кредиторам. То есть нам был установлен предохранитель на развитие экономики, ведь при таких условиях развитие невозможно.

Таким образом, нынешняя экономическая ситуация – прогнозируемый кризис. В таких условиях Украина больше не может ни выплачивать ранее взятые кредиты, ни обеспечивать внутренние обязательства перед населением.

Какой выход? Их, на самом деле, несколько: или продолжать не признавать очевидность банкротства и ждать "экономической" смерти, или вслух признать очевидность дефолта, возникшего не без молчаливого согласия наших партнеров, и настаивать на реструктуризации и пересмотре кредитных условий и отмене части уже начатых экономических реформ.

Источник: "ГОРДОН"