В моей ФБ-ленте новая тема. Куча сообщений о дефолте. Даже люди, которые не очень понимают разницу между словами "дефолт" и "дефицит", тоже пишут целые опусы.

Я попытался классифицировать группы сторонников дефолта.

1. Олигархи. Этим лицам чем хуже в стране, чем слабее государство, тем лучше. Они заработали свои огромные состояния, пользуясь слабостью государственных институтов. На словах все олигархи – за равные правила игры, но они никогда не потеряют возможность подкорректировать законы под свои интересы и воспользоваться привилегиями прямого доступа к руководству страны. Олигархи не выживают при конкурентной рыночной экономике. Поэтому дефолт для них – улучшение положения.

1'. Пособники олигархов. Здесь все просто. Эти лица просто зарабатывают деньги за выполнение пожеланий олигархов. Ничего личного, just business. Немало таких среди народных депутатов, чиновников, журналистов.

2. Популисты. Они зарабатывают свой политический капитал на человеческой жадности. "Не отдадим долги проклятым капиталистам, лучше поделим сэкономленные деньги между хорошими украинцами!" История свидетельствует, что так не бывает. Делить при дефолте нечего, кроме нищеты, падения нацвалюты и безработицы. Сразу после дефолта обычно не становится лучше. Впрочем, популисты не переживают. Они переключатся на новые темы, а последствия дефолта на своих плечах тянет весь народ.

3. Теоретики-экономисты. Эти готовы привести примеры, что в доисторические времена царство Тутанхамона не отдало долг в семь мешков золота хазарам и ничего плохого не случилось. Или современные примеры Польши и Греции, которым тоже списали долги. Но эти экономисты не знают или не учитывают контекст, в котором были подобные соглашения. И не стоит сравнивать объявление дефолта, когда ты не можешь платить, с будто бы дефолтом, когда ты можешь, но не хочешь отдавать долги.

4. Рядовые. Эти искренне верят в заговор Сороса с иллюминатами и гуманоидами, которые вместе хотят обнищания украинцев, чтобы за бесценок забрать себе нашу святую землю, а украинцев превратить в крепостных. Здесь сложно что-то комментировать.

5. Блогеры. Этим "по барабану", о чем писать. Лишь бы тема была горячая, чтобы собирать лайки и комменты. Полная каша с пониманием материала, но большой апломб и часто дискуссия в стиле "а ты кто такой?".

Теперь моя точка зрения. Дефолт – это нормальный деловой инструмент. Его следует использовать, когда ты четко понимаешь все проблемы и угрозы, которые будут в результате дефолта. При этом надо помнить, что придется договариваться с кредиторами, объяснять, почему ты не можешь расплатиться, реструктуризировать задолженность и впоследствии отдавать долги. С потерей международной репутации и внутренней финансовой стабильности.

Источник: Тарас Козак / Facebook



Опубликовано с личного разрешения автора