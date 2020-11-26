Почему, строя "Квартал 95", Зеленский привлекал лучших специалистов, а став главой государства, набрал воров, тупиц и Колю Тищенко?

Экс-нардеп и бизнесмен.
Обращение к Зеленскому: у вас еще есть шанс оттолкнуться от дна.
Прошло полтора года с тех пор, как вы завершили свое блестящее Instagram-шоу и победили на выборах. Точнее будет сказать, взяли на себя ответственность за благосостояние народа, безопасность и жизни конкретных людей.
Резюме: бездарно, неумно, бессовестно и безразлично.
Что мы имеем за полтора года вашего правления: практически наступивший дефолт, отсутствие денег в госбюджете, турборежим, приведший к полному захвату власти кучкой бездарных, тупых исполнителей (кухарок и лифтеров), обогретых лучами вашего рейтинга.
Признаю, есть некие симптомы, очаги здорового. Но этих робких рациональных шагов не хватает для полноценного оздоровления молодого европейского государства.
Поэтому я обязан откровенно спросить вас:
Вам плевать на нас с вашего большого Олимпа? Или вы не хотите сделать страну успешной? Г-н президент! Еще не поздно перезагрузить алгоритм вашего правления, это можно и нужно сделать.
Управляйте страной столь же эффективно, как вы это делали с "Кварталом 95". Понимаю, что не хватает компетенции. Но всему можно учиться. А также нужно набирать толковых, порядочных, компетентных людей.
Главное – хотеть.
Источник: "Обозреватель"
Опубликовано с личного разрешения автора