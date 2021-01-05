Невестка Марченко снялась с мужем и питомцем

Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко – жена ее сына Богдана – Екатерина показала, как проводит начало года.

Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко Екатерина на своей странице в Instagram разместила фото с супругом и домашним питомцем – бульдогом Цезарем.



"Вот такая вот зима", – написала она.

Вероятно, локация, на которой был сделан снимок, это дача мужа Марченко, депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

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Также невестка Марченко позировала с собакой на лестнице.

"Вечерняя прогулка. Муж фотографирует, Цезарь позирует", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katia (@90_katerina_60)

Также Екатерина сделала селфи с Оксаной Марченко и опубликовала его в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katia (@90_katerina_60)

Богдан Марченко женился на Екатерине 10 октября 2020 года. Он сын Оксаны Марченко от ее первого брака с бизнесменом Юрием Коржом, носит фамилию матери.



С 2003 года Марченко состоит в официальном браке с Медведчуком. Дочь Марченко и Медведчука Дарью (2004) крестил президент РФ Владимир Путин.