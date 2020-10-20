Российский пропагандист Корчевников летает над Украиной на вертолете Медведчука – Стерненко

Российский телеведущий Борис Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.

В Украину приехал российский пропагандист Борис Корчевников, называвший в телеэфирах украинцев фашистами и поддерживавший ведение агрессивной войны против Украины. Об этом 20 октября в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.

По информации Стерненко, у Корчевникова в Киеве запланированы съемки с женой главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаной Марченко.

"Корчевников уже бывал в Киеве в прошлом году. После этого я обращался в СБУ и Госпогранслужбу с требованием запретить ему въезд в Украину. Но службы не отреагировали. Также я через суд заставил СБУ открыть и уголовное производство против Корчевникова. Но СБУ очень быстро закрыла производство с формулировкой "нет состава преступления", – написал Стерненко.

Он сообщил, что Корчевников над Украиной летает на вертолете Медведчука.

"Очевидно, что такого уровня пропагандист не мог бы к нам попасть и получить зеленый свет без содействия высших должностных лиц Украины. Поэтому должны благодарить [главу СБУ Ивана] Баканова и [президента Украины Владимира] Зеленского. В свою очередь, если встретите Корчевникова на улице, объясняйте ему всеми доступными способами, что ему здесь не рады", – отметил Стерненко.

Корчевников 20 октября запостил в Facebook фото и видео, снятое из вертолета. Свой пост он подписал: Ukraine.

Корчевникову был запрещен въезд в Украину на пять лет с 5 сентября 2014 года. В прошлом году срок запрета истек, его впустили в страну. Корчевников внесен в базу сайта "Миротворец" как антиукраинский пропагандист.

С 2003 года Марченко состоит в браке с Медведчуком. У пары есть 15-летняя дочь Дарья. Ее крестный – российский президент Владимир Путин.