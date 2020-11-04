Жена Медвведчука Марченко выгуляла теленка на цепи

Жена народного депутата, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко показала прогулку с животным.

Жена народного депутата, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко разместила в Instagram видео, на котором запечатлена вместе с посаженным на цепь теленком.

"Доброе утро, друзья! Пусть это веселое видео поднимет вам настроение. Говорят, что коровки так же, как дельфины и лошади, помогают преодолевать стрессы... И это правда – в который раз убеждаюсь в этом!" – написала она.

Марченко заверила, что во время прогулки никто не пострадал.

Оксана Марченко родилась 28 апреля 1973,года в Киеве. Она вела шоу "Х-фактор" на канале СТБ.

Телеведущая замужем за Медведчуком с 2003 года. Это ее второй брак. Дочь Марченко и Медведчука Дарью (2004) крестил президент РФ Владимир Путин. От первого мужа, бизнесмена Юрия Коржа у Марченко есть сын Богдан (1997).



