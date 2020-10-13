Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео

Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко, Екатерина поделилась свадебным роликом.

Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко, Екатерина, на своей странице в Instagram разместила видео поцелуя со своим мужем, Богданом Vfhxtyrj. Видео было снято на их свадьбе, состоявшейся 10 октября.

"Екатерина и Богдан Марченко", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 10.10.2020 Екатерина и Богдан #Марченко * Публикация от katia (@90_katerina_60) 11 Окт 2020 в 2:33 PDT

Богдан Марченко женился 10 октября.

Он сын телеведущей от ее первого брака с бизнесменом Юрием Коржом. Носит фамилию матери. С 2003 года Марченко состоит в официальном браке с депутатом Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. У пары есть 15-летняя дочь Дарья.