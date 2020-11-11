"Очень похожи". Невестка Марченко обнародовала фото с ее сыном

Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко Екатерина, супруга ее сына Богдана, поделилась свадебными снимками.

Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко Екатерина на своей странице в Instagram разместила черно-белый и цветной свадебные снимки.

"Еще вчера жених и невеста... И вот пролетел месяц как ты мой законный муж, а я твоя жена... Ты мое самое дорогое сокровище и самый обожаемый мужчина! Люблю тебя и желаю нам большого светлого будущего", – написала она.

"Вы очень похожи, прямо созданы друг для дружки. Поздравляю", – написала подписчица yakovlievainna.

Богдан Марченко женился 10 октября. Он сын Оксаны Марченко от ее первого брака с бизнесменом Юрием Коржом, носит фамилию матери. С 2003 года Марченко состоит в официальном браке с Виктором Медведчуком, который в настоящее время является депутатом Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

У пары есть 15-летняя дочь Дарья. Ее крестный – российский президент Владимир Путин.