Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото

Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко, супруги народного депутата, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, Екатерина показала свадебные фото со своей мамой.

Невестка украинской телеведущей Оксаны Марченко Екатерина на своей странице в Instagram разместила подборку черно-белых и цветных снимков, сделанных в день свадьбы. На фото она позирует со своей мамой, а на одном из снимков делает ей макияж.

"Серия фото "Мама с невестой", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katia (@90_katerina_60)

Богдан Марченко женился на Екатерине 10 октября. Он сын Оксаны Марченко от ее первого брака с бизнесменом Юрием Коржом, носит фамилию матери.

С 2003 года Марченко состоит в официальном браке с Виктором Медведчуком, который в настоящее время является депутатом Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Дочь Марченко и Медведчука Дарью (2004) крестил президент РФ Владимир Путин.