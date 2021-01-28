"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами

По словам украинского ведущего Игоря Кондратюка, для украинцев любые контакты с Россией должны быть запрещены государством.

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк, комментируя сделки украинских студий "Дизель шоу" и "Квартал 95" с российскими телеканалами, заявил, что это свидетельствует о "беспорядке в головах украинских руководителей, их глупости и невоспитанности". Об этом он рассказал в комментарии, который 28 января опубликован на сайте "Телеграф".

"Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас – это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия – ОПЗЖ. Она без такого "десерта" и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане – для меня непостижимо. Рыба гниет с головы", – подчеркнул он.

По словам Кондратюка, для украинцев любые контакты с Россией должны быть запрещены на государтсвенном уровне.

"Я отношусь к любым контактам со страной-агрессором – Российской Федерацией – резко отрицательно. И не важно, о какой сфере речь: теле-, шоу-, кинобизнес – исключения не делаю", – подытожил он.

Резюмируя, продюсер отметил, что его мнение изменится, когда "исчезнут так называемые "республики" на востоке, Украина вернет контроль над границей, и из Крыма уйдут оккупанты – российские войска и их украинские коллаборационисты".

18 января стало известно, что российский телеканал СТС запускает собственную версию украинского проекта "Лига смеха", который принадлежит группе "Квартал 95.

В украинской компании заявили, что "Квартал 95" с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights, который "имеет право представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала". В студии подчеркнули, что у Eccho Rights собственная стратегия продаж, на которую правообладатель не влияет.

Спустя несколько дней появилась информация, что в России будут транслировать выпуски украинского юмористического проекта "Дизель Шоу".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.