Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2020
 
Новости

"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк заявил, что его злят высокие результаты Партии Шария и "Оппозиционной платформы – За жизнь" на местных выборах, а некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского и его команды опасна для страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кондратюк: Остаюсь оптимистом, хотя с каждым годом им быть все труднее
Кондратюк: Остаюсь оптимистом, хотя с каждым годом им быть все труднее
Фото: kondratiuk_official / Instagram

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк в интервью "Телеграфу" заявил, что Украину ждут политически горячие времена.

"Некомпетентность [президента Украины Владимира] Зеленского и его команды опасна для страны. Провал его партии на местных выборах и конституционный кризис сделают ближайшие месяцы в Украине очень политически горячими. Не нужно было ему прыгать в воду, не научившись плавать! Это глупо. А для страны – новые испытания, которые не двигают ее вперед", – заявил продюсер.

Он отметил, что высокие результаты Партии Шария и "Оппозиционной платформы – За жизнь"  на местных выборах его злят. 

"Я не понимаю существования партии, чей лидер скрывается за границей и живет, как говорят, на гранты кремлевского агрессора. Позор всем, кто голосовал за этого медийного прохиндея. Его партия и партия ОПЗЖ – это коллаборационисты, и пусть читатели поинтересуются, как после Второй мировой войны страны Европы разобрались с коллаборационистами!" – отметил Кондратюк.

По словам продюсера, сам он не хочет заниматься политикой, хотя ему предлагали.

"Нельзя заниматься, не зная предмета. Нужно учиться и начинать с меньших уровней, чем Верховная Рада. Однако на последних парламентских выборах многие селебритиз это проигнорировали. Я не верю в неучей и выскочек в серьезных делах. А управлять страной без соответствующего опыта и знаний, на харизме, конвертировав свою телепопулярность в высокие должности, – это дешево и является путем в никуда. Безграмотность может убить всех нас и нашу прекрасную страну. Остаюсь оптимистом, хотя с каждым годом им быть все труднее", – заявил Кондратюк.

Игорь Кондратюк с 2004-го по 2012 год занимался продюсированием победителей проекта "Шанс", среди которых были Виталий Козловский, Павел Табаков, Наталья Валевская.

На протяжении 20 лет Кондратюк вел программу "Караоке на Майдане" на "Интере". Он был судьей шоу "Х-фактор" и "Україна має талант" на СТБ.

Теги: Верховная Рада, Украина, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, Игорь Кондратюк, телеведущий, продюсер, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией
  Миллиардер Бахматюк: Война с Сытником забрала у меня больше, чем война с Россией
Дмитрий ГОРДОН
"Первый профессор FLOTUS" и нарушительница 230-летней традиции. Что известно о докторе Джилл Байден – будущей первой леди США
"Первый профессор FLOTUS" и нарушительница 230-летней традиции. Что известно о докторе Джилл Байден – будущей первой леди США
Елена КРАВЧЕНКО
Петрулевич: Свои территории надо возвращать вооруженным путем, что и подтвердил опыт Азербайджана
Петрулевич: Свои территории надо возвращать вооруженным путем, что и подтвердил опыт Азербайджана
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом
Khayat рассказал, с кем из украинских артистов хотел бы спеть дуэтом
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт впервые показал шестимесячную дочь
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт впервые показал шестимесячную дочь
"Больно ходить, лежать и даже спать". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Больно ходить, лежать и даже спать". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Устала бояться". Цибульская накануне премьеры первого альбома заявила о романе с танцором
"Устала бояться". Цибульская накануне премьеры первого альбома заявила о романе с танцором
"Вы сделали мой день". Именинник Ткач поделился праздничными фото
"Вы сделали мой день". Именинник Ткач поделился праздничными фото
Актер, сыгравший Ганнибала Лектера, заменит Деппа в "Фантастических тварях" – СМИ
Актер, сыгравший Ганнибала Лектера, заменит Деппа в "Фантастических тварях" – СМИ
"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику
"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику
"Стыдуха", "Зачем эти сиськи?" 51-летняя Бондарчук показала поклонникам обнаженную грудь
"Стыдуха", "Зачем эти сиськи?" 51-летняя Бондарчук показала поклонникам обнаженную грудь
Суд отказался лишить отца Спирс статуса опекуна – СМИ
Суд отказался лишить отца Спирс статуса опекуна – СМИ
Фреймут показала, как нужно снимать перчатки
Фреймут показала, как нужно снимать перчатки
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Не страшны тебе ни годы, ни тюрьма". Орлуша показал застолье с Ефремовым
"Не страшны тебе ни годы, ни тюрьма". Орлуша показал застолье с Ефремовым
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
Дорофеева заинтриговала поклонников необычным видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS