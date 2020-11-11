"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк заявил, что его злят высокие результаты Партии Шария и "Оппозиционной платформы – За жизнь" на местных выборах, а некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского и его команды опасна для страны.

Кондратюк: Остаюсь оптимистом, хотя с каждым годом им быть все труднее Фото: kondratiuk_official / Instagram

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк в интервью "Телеграфу" заявил, что Украину ждут политически горячие времена.

"Некомпетентность [президента Украины Владимира] Зеленского и его команды опасна для страны. Провал его партии на местных выборах и конституционный кризис сделают ближайшие месяцы в Украине очень политически горячими. Не нужно было ему прыгать в воду, не научившись плавать! Это глупо. А для страны – новые испытания, которые не двигают ее вперед", – заявил продюсер.

Он отметил, что высокие результаты Партии Шария и "Оппозиционной платформы – За жизнь" на местных выборах его злят.

"Я не понимаю существования партии, чей лидер скрывается за границей и живет, как говорят, на гранты кремлевского агрессора. Позор всем, кто голосовал за этого медийного прохиндея. Его партия и партия ОПЗЖ – это коллаборационисты, и пусть читатели поинтересуются, как после Второй мировой войны страны Европы разобрались с коллаборационистами!" – отметил Кондратюк.

По словам продюсера, сам он не хочет заниматься политикой, хотя ему предлагали.

"Нельзя заниматься, не зная предмета. Нужно учиться и начинать с меньших уровней, чем Верховная Рада. Однако на последних парламентских выборах многие селебритиз это проигнорировали. Я не верю в неучей и выскочек в серьезных делах. А управлять страной без соответствующего опыта и знаний, на харизме, конвертировав свою телепопулярность в высокие должности, – это дешево и является путем в никуда. Безграмотность может убить всех нас и нашу прекрасную страну. Остаюсь оптимистом, хотя с каждым годом им быть все труднее", – заявил Кондратюк.

Игорь Кондратюк с 2004-го по 2012 год занимался продюсированием победителей проекта "Шанс", среди которых были Виталий Козловский, Павел Табаков, Наталья Валевская.

На протяжении 20 лет Кондратюк вел программу "Караоке на Майдане" на "Интере". Он был судьей шоу "Х-фактор" и "Україна має талант" на СТБ.