"Должен поступить вопреки давлению". Белковский считает, что Путин и Навальный – похожи

Речь об этом зашла при обсуждении возвращения Навального из Германии в январе после лечения от отравления "Новичком".

"Стратегически понятно, что он вернулся именно для того, чтобы оказаться в тюрьме. И он прекрасно понимал, что его посадят. Кардинальных иллюзий на эту тему у него не было и быть не могло. Это решение он принимал, конечно, только сам, и никто не мог его развести и обмануть в этом вопросе, поскольку все такого уровня и масштаба решения Алексей Анатольевич принимает только сам – опять же, исходя из его психотипа. Напротив, назойливые уговоры не возвращаться, которые, безусловно, исходили со стороны подавляющего большинства его близких, знакомых и представителей окружения, только подтолкнули его к правильности плана вернуться", – сказал Белковский.

По его словам, когда на Навального начинают давить, "он должен поступить наоборот, вопреки давлению".

"Здесь они похожи с Владимиром Владимировичем Путиным, хотя их психотипы и жизненные миссии, конечно, кардинально различны. Алексей Анатольевич Навальный архетипический Лев, это человек экспансии. Для Владимира Владимировича Путина архетипического Вола (Буйвола) главное – это оборона. Поэтому один преуспевает в наступательных стратегиях, другой – в оборонительных", – объяснил Белковский.