ГОРДОН
 
 
МИР

"По армянскому анекдоту". Белковский прокомментировал обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Белковский нашел позитив в иске РФ
Белковский нашел позитив в иске РФ
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Иск России против Украины в Европейский суд по правам человека – это "замечательно". Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 24 июля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"На этой неделе Российская Федерация, доказывая, что она никогда не будет анти-Украиной, подала на Украину в суд. Обратилась с межгосударственной жалобой не куда-нибудь, а в Европейский суд по правам человека. [...] Иск – это замечательно. Я полностью приветствую этот иск и сейчас попытаюсь объяснить логику, почему это замечательно", – сказал он.

Политолог рассказал анекдот начала 1990-х годов.

"Анекдот армянский, поэтому надеюсь, наши армянские братья на меня не обидятся. Как-то во время экономической блокады Армении приходит весточка из Еревана в Москву: "Бабушку ударило током". – "Очень хорошо!" – "Почему же очень хорошо?" – "Значит, дали электричество". Так вот, если Россия подала в ЕСПЧ иск на Украину, обратилась с иском, значит, Россия не собирается выходить из юрисдикции Европейского суда и покидать Совет Европы. Вот почему это очень хорошо", – объяснил Белковский.

Он считает, что "претензий к Украине полно", но вина Украины в перечисленных в иске претензиях есть только частично.

Контекст:

22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину. Жалоба касается "гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми" в ходе событий на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также во время антитеррористической операции на Донбассе.

Также Россия обвиняет Украину в крушении самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", "практике подавления свободы слова", "дискриминации русскоговорящего населения", блокировании подачи пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу и других, с точки зрения России, нарушениях.

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину завершится "неминуемым поражением" из-за юридических нарушений.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в жалобе РФ нет юридической перспективы.

Постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич заявил, что жалоба России в Европейский суд по правам человека, в частности, на то, что Украина блокирует подачу пресной воды в оккупированный Крым, является "абсолютно беспочвенной".

За все время в ЕСПЧ были поданы 27 межгосударственных жалоб, девять из них – против РФ. Пять жалоб против России подала Украина (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами), еще четыре – Грузия. Россия до сих пор межгосударственных жалоб в ЕСПЧ не подавала.

23 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках жалобы против Украины.

Теги: ЕСПЧ, Станислав Белковский, Совет Европы, Армения, электричество, анекдот, Европейский суд, иск, суд, жалоба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Неаппетитные блины", "Шпагат не пригодился". Волочкова в бикини позировала в бассейне
"Неаппетитные блины", "Шпагат не пригодился". Волочкова в бикини позировала в бассейне
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
"Я так долго не протяну". Жена Павлика рассказала о трудностях материнства
Свитолина заявила, что будет выступать на соревнованиях под своей фамилией, а не мужа
Свитолина заявила, что будет выступать на соревнованиях под своей фамилией, а не мужа
30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера
Муж звезды "Крепостной" устроил драку в Киеве
Муж звезды "Крепостной" устроил драку в Киеве
"Глазами жены". Бабкин позировал на фото в одном полотенце
"Глазами жены". Бабкин позировал на фото в одном полотенце
В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар. СМИ пишут, что внутри нашли канистру с бензином
В имении Бейонсе и Jay-Z случился пожар. СМИ пишут, что внутри нашли канистру с бензином
  Солист "Коррупции" Крупин признался, поддерживает ли отношения с экс-возлюбленной Дашей Астафьевой
  Солист "Коррупции" Крупин признался, поддерживает ли отношения с экс-возлюбленной Дашей Астафьевой
Звезда "Крепостной" Сагайдачная засветила ягодицы в бикини
Звезда "Крепостной" Сагайдачная засветила ягодицы в бикини
25 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
25 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Ярославский поделился рецептом ленивых вареников
Ярославский поделился рецептом ленивых вареников
  Актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, почему вышла на сцену на костылях
  Актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, почему вышла на сцену на костылях
  "Боялась всего". Вайкуле рассказала о депрессии из-за карантина
  "Боялась всего". Вайкуле рассказала о депрессии из-за карантина
Семилетнего сына Стаса Пьехи, которого избила соседка, выписали из больницы
Семилетнего сына Стаса Пьехи, которого избила соседка, выписали из больницы
"На весах цифра тает". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как после родов приводит тело в порядок
"На весах цифра тает". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как после родов приводит тело в порядок
"Это п...здец", "Дно". Maruv ошарашила фанов новым откровенным образом
"Это п...здец", "Дно". Maruv ошарашила фанов новым откровенным образом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
"Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"У Филиппа впервые был секс", "Нехило постарался", "Впечатляет!" Maruv, облитая белой густой жидкостью, снялась с Киркоровым
"У Филиппа впервые был секс", "Нехило постарался", "Впечатляет!" Maruv, облитая белой густой жидкостью, снялась с Киркоровым
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
"Девочке эти песни не подходят". Дочь Поляковой дала первый концерт и столкнулась с хейтом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS