"По армянскому анекдоту". Белковский прокомментировал обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину

"На этой неделе Российская Федерация, доказывая, что она никогда не будет анти-Украиной, подала на Украину в суд. Обратилась с межгосударственной жалобой не куда-нибудь, а в Европейский суд по правам человека. [...] Иск – это замечательно. Я полностью приветствую этот иск и сейчас попытаюсь объяснить логику, почему это замечательно", – сказал он.

Политолог рассказал анекдот начала 1990-х годов.

"Анекдот армянский, поэтому надеюсь, наши армянские братья на меня не обидятся. Как-то во время экономической блокады Армении приходит весточка из Еревана в Москву: "Бабушку ударило током". – "Очень хорошо!" – "Почему же очень хорошо?" – "Значит, дали электричество". Так вот, если Россия подала в ЕСПЧ иск на Украину, обратилась с иском, значит, Россия не собирается выходить из юрисдикции Европейского суда и покидать Совет Европы. Вот почему это очень хорошо", – объяснил Белковский.

Он считает, что "претензий к Украине полно", но вина Украины в перечисленных в иске претензиях есть только частично.