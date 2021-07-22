Представитель президента в АРК прокомментировал жалобу, поданную Россией против Украины в ЕСПЧ

"Согласно международному гуманитарному праву, государство-оккупант отвечает за все, что происходит на временно оккупированной территории, находящейся под его эффективным контролем. Часть первая ст. 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция) предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами; в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса, как вода", – отметил Кориневич.

По его словам, водоснабжение оккупированного Крыма является дорогостоящим мероприятием для РФ, поэтому она пытается с помощью давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения.

"Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после семи лет временной оккупации части суверенной территории", – подчеркнул представитель президента.

Он заявил, что Украина готова возобновить водоснабжение на территорию Крыма после завершения оккупации полуострова.