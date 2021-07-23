ЕСПЧ отклонил запрос России о временных мерах по жалобе против Украины. Отказ коснулся подачи воды в Крым

Россияне подали в ЕСПЧ одну часть заявления на английском языке, а другую – на русском Фото: EPA

По его словам, ЕСПЧ официально уведомил Украину о межгосударственной жалобе, которая поступила от РФ. Суд отклонил заявление российского правительства о применении так называемого "правила 39", временных обеспечительных мер, которые Москва просила наложить на Украину на время рассмотрения жалобы.

"Они [Россия] просили, чтобы суд обязал Украину прекратить "дискриминацию" русскоязычного населения, безотлагательно приостановить действие норм законодательства по языку образования, то есть отменить принятое образовательное законодательство, а также хотели возобновления вещания российских медиа и восстановления доступа к заблокированным сайтам", – отметил чиновник.

По сведениям Лищины, часть заявления в ЕСПЧ о "правиле 39" россияне подали на английском языке. Другую часть жалобы против Украины в Страсбург прислали уже на русском.

В жалобе против Украины Россия просила применить "правило 39" по подаче воды в Крым, обязав Украину восстановить водоснабжение. В части, касающейся "правила 39", Россия получила отказ в полном объеме, заметило издание.