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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

ЕСПЧ отклонил запрос России о временных мерах по жалобе против Украины. Отказ коснулся подачи воды в Крым

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Россияне подали в ЕСПЧ одну часть заявления на английском языке, а другую на русском
Россияне подали в ЕСПЧ одну часть заявления на английском языке, а другую – на русском
Фото: EPA

Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках жалобы против Украины. Об этом сказал в комментарии "Европейской правде" 23 июля уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

По его словам, ЕСПЧ официально уведомил Украину о межгосударственной жалобе, которая поступила от РФ. Суд отклонил заявление российского правительства о применении так называемого "правила 39", временных обеспечительных мер, которые Москва просила наложить на Украину на время рассмотрения жалобы.

"Они [Россия] просили, чтобы суд обязал Украину прекратить "дискриминацию" русскоязычного населения, безотлагательно приостановить действие норм законодательства по языку образования, то есть отменить принятое образовательное законодательство, а также хотели возобновления вещания российских медиа и восстановления доступа к заблокированным сайтам", – отметил чиновник.

По сведениям Лищины, часть заявления в ЕСПЧ о "правиле 39" россияне подали на английском языке. Другую часть жалобы против Украины в Страсбург прислали уже на русском.

В жалобе против Украины Россия просила применить "правило 39" по подаче воды в Крым, обязав Украину восстановить водоснабжение. В части, касающейся "правила 39", Россия получила отказ в полном объеме, заметило издание.

Контекст:

22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину. Жалоба касается "гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми" в ходе событий на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также во время антитеррористической операции на Донбассе.

Также Россия обвиняет Украину в крушении самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", "практике подавления свободы слова", "дискриминации русскоговорящего населения", блокировании подачи пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу и других, с точки зрения России, нарушениях.

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину завершится "неминуемым поражением" из-за юридических нарушений.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в жалобе РФ нет юридической перспективы.

Постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич заявил, что жалоба России в Европейский суд по правам человека, в частности, на то, что Украина блокирует подачу пресной воды в оккупированный Крым, является "абсолютно беспочвенной".

За все время в ЕСПЧ были поданы 27 межгосударственных жалоб, девять из них – против РФ. Пять жалоб против России подала Украина (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами), еще четыре – Грузия. Россия до сих пор межгосударственных жалоб в ЕСПЧ не подавала.

Теги: Россия, Крым, ЕСПЧ, водоснабжение, Страсбург, Европа, Европейский суд, Иван Лищина
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