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Кулеба: РФ подала иск против Украины в ЕСПЧ исключительно в пропагандистских целях

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Кулеба: Могу абсолютно заверить, что у искового заявления РФ нет никаких шансов
Кулеба: Могу абсолютно заверить, что у искового заявления РФ нет никаких шансов
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что иск России против Украины в Европейский суд по правам человека не будет удовлетворен. Об этом он заявил 22 июля на совместном брифинге с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто во время визита на Донбасс, трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.

"Не вмешиваясь в правосудие Европейского суда по правам человека, могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов на то, чтобы его удовлетворили. Россия его подала исключительно в пропагандистских целях. Никаких других результатов, кроме информационного шума и потраченного времени суда на написание ответа, у этого заявления не будет", – сказал глава украинский дипломатии.

Контекст:

22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину. Жалоба касается "гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми" в ходе событий Майдана и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также во время антитеррористической операции на Донбассе.

Также Россия обвиняет Украину в крушении самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", блокировании подачи пресной воды в Крым, "практике подавления свободы слова", "дискриминации русскоговорящего населения" и других, с точки зрения России, нарушениях.

Россия жалуется на то, что Украина блокирует подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, лишает права жителей юго-востока страны участвовать в выборах в центральные органы власти и якобы отказывается сотрудничать с российскими следственными органам в расследовании преступлений.

За все время в ЕСПЧ были поданы 27 межгосударственных жалоб, девять из них – против РФ. Пять жалоб против России подала Украина (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами), еще четыре – Грузия. Россия до сих пор межгосударственных жалоб в ЕСПЧ не подавала.

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину завершится "неминуемым поражением" из-за юридических нарушений.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в жалобе РФ нет юридической перспективы.

Постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич заявил, что жалоба России в Европейский суд по правам человека, в частности, на то, что Украина блокирует подачу пресной воды в оккупированный Крым, является "абсолютно беспочвенной".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ЕСПЧ, МИД Украины, Дмитрий Кулеба
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