"Путин – х...ло". Украинские военные после репетиции парада ко Дню Независимости спели песню о президенте РФ. Видео

Песню о Путине харьковские ультрас впервые исполнили в 2014 году Фото: EPA

"Несмотря на то, что видел в сети уже три таких видео, некоторые считают, что это монтаж пения харьковских ультрас. Хотя я больше доверяю очевидцам, которые видели и слышали и уверяют, что видео реальное. В том числе здесь в комментах", – написал в Facebook редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, комментируя видео.

Также видео опубликовал в Facebook пользователь Андрій Андрійович.

Соосновательница объединения "Смарт освіта" и "Батьківський контроль" Иванна Коберник заявила, что песню исполнили военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Спецназ ДШВ, который шагает колонной по Крещатику и скандирует "Путинх – х...йло", – это, надо признать, впечатляет", – написала она в Facebook, а позже добавила к посту видео.

Некоторые комментаторы предположили, что в видео мог быть использован звук из другого ролика.

"Звук из другого видео... Это же заметно, что звуки со стадиона", – написал пользователь Борис Иглавый.

Скриншот: Андрій Андрійович / Facebook

"Звук смонтировали под данное видео. В оригинале звук взят у ультрас во время парада в Харькове", – написала Светлана Манчуленко.

Скриншот: Андрій Андрійович / Facebook

Депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Александр Погребиський написал в комментариях под постом Сидоренко, что видео настоящее.

"Это "коробка" ДШВ, и они вчера реально это пели! Общаюсь с участниками лично!" – написал политик.

Скришот: Сергій Сидоренко / Facebook

Издание "Бабель" сообщило в Telegram, что видео не фейковое и военные действительно пели песню о Путине, но после окончания официальной части репетиции парада.